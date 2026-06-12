Camariñas organiza su andaina solidaria contra el cáncer para el próximo día 20 de junio

Cartel promocional de la marcha Cedida

El Concello de Camariñas, en colaboración con la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en A Coruña, organiza la andaina solidaria ‘Camariñas en marcha contra o cancro’. Bajo el lema ‘O cancro de mama tomámolo a peito’, este evento de concienciación y recaudación de fondos se celebrará el sábado 20 de junio.

La jornada tendrá como ejes centrales el apoyo a los pacientes, la esperanza y el fomento de la investigación médica del cáncer. La salida será a las 16.30 horas desde la Praza da Igrexa de Xaviña hasta Tasaraño. El precio por participar es de cinco euros adulto y 3 euros menores de 12 años.