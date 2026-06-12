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Soneira

Camariñas organiza su andaina solidaria contra el cáncer para el próximo día 20 de junio

Bajo el lema 'O cancro de mama tomámolo a peito’

Redacción
12/06/2026 23:32
Andaina cancro 26
Cartel promocional de la marcha
Cedida
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El Concello de Camariñas, en colaboración con la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en A Coruña, organiza la andaina solidaria ‘Camariñas en marcha contra o cancro’. Bajo el lema ‘O cancro de mama tomámolo a peito’, este evento de concienciación y recaudación de fondos se celebrará el sábado 20 de junio. 

La jornada tendrá como ejes centrales el apoyo a los pacientes, la esperanza y el fomento de la investigación médica del cáncer. La salida será a las 16.30 horas desde la Praza da Igrexa de Xaviña hasta Tasaraño. El precio por participar es de cinco euros adulto y 3 euros menores de 12 años.

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