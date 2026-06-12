SEA formaliza dos nuevas operaciones de suelo industrial en Vimianzo

Beatriz Sestayo, durante el consejo de SEA Cedida

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) celebró este viernes una junta general ordinaria y una reunión de su consejo de administración en las que se constató la evolución positiva de la entidad en el último ejercicio y se aprobaron dos nuevas operaciones en el polígono de Vimianzo.

En la junta general ordinaria participaron Belén Medina, directora económico-financiera de Casa 47, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Nicolás Vázquez Iglesias, secretario general de Industria de la Consellería de Economía e Industria; José María Barreiro, director general de Simplificación Administrativa y Patrimonio de la Xunta; Alberto Aydillo, director de inmuebles de Abanca; el secretario de la junta, Alberto Fuente; y la gerente de SEA, Beatriz Sestayo.

Se adjudicó a Sergio Martínez Pasante la parcela G2 del polígono vimiancés, de 684 metros cuadrados, en régimen de derecho de superficie. La empresa, dedicada a la reparación y venta de vehículos, reforzará así su actividad con su implantación en el parque empresarial.

Por otro lado, la Comunidad de Bienes Celestino Veiga Amigo y otros adquirió la parcela I12, de 1.235 metros cuadrados para el desarrollo de una actividad vinculada al sector lácteo.

Beatriz Sestayo destacó la buena evolución del parque empresarial de Vimianzo y señaló que “se prevé que el polígono continúe manteniendo una dinámica creciente en los próximos consejos de administración”, en referencia al interés empresarial que está generando este espacio y a las perspectivas de nuevas operaciones a corto plazo. Durante la sesión también se presentó el informe de gestión correspondiente al ejercicio, que refleja una evolución positiva de la actividad de la sociedad, como el incremento del 68% en las operaciones de derecho de superficie registradas en 2026 respecto a 2025. l