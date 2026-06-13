Vimianzo finaliza las obras de mejora de la estación de tratamiento de agua potable

ETAP de Vimianzo Cedida

El Concello de Vimianzo ha finalizado las obras de mejora de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP), una actuación destinada a optimizar el proceso de potabilización y reforzar la calidad del agua que llega a las viviendas.

Según indican fuentes municipales, los trabajos realizados han permitido incorporar una nueva fase de decantación, ampliar el sistema de filtrado y reorganizar el proceso de desinfección, mejoran la eficiencia de las instalaciones. Señala el Concello que ahora será posible eliminar con mayor eficacia sólidos, turbidez y otras partículas presentes en el agua antes de su distribución a la red de abastecimiento.

La obra se llevo a cabo con 126.860 euros financiados a través del POS de la Diputación y el ente local incide en que contribuirá a garantizar un agua de mayor calidad y más segura para el consumo, así como adaptar las instalaciones a las necesidades actuales y futuras del servicio. El Concello añade que reafirma así su compromiso “con la calidad de los servicios municipales, la salud publica y el bienestar de la ciudadanía”.