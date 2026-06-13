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Soneira

Vimianzo finaliza las obras de mejora de la estación de tratamiento de agua potable

La obra se llevo a cabo con 126.860 euros financiados a través del POS de la Diputación

Redacción
13/06/2026 12:39
ETAP Vimianzo (5)
ETAP de Vimianzo
Cedida
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El Concello de Vimianzo ha finalizado las obras de mejora de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP), una actuación destinada a optimizar el proceso de potabilización y reforzar la calidad del agua que llega a las viviendas. 

Según indican fuentes municipales, los trabajos realizados han permitido incorporar una nueva fase de decantación, ampliar el sistema de filtrado y reorganizar el proceso de desinfección, mejoran la eficiencia de las instalaciones. Señala el Concello que ahora será posible eliminar con mayor eficacia sólidos, turbidez y otras partículas presentes en el agua antes de su distribución a la red de abastecimiento. 

La obra se llevo a cabo con 126.860 euros financiados a través del POS de la Diputación y el ente local incide en que contribuirá a garantizar un agua de mayor calidad y más segura para el consumo, así como adaptar las instalaciones a las necesidades actuales y futuras del servicio. El Concello añade que reafirma así su compromiso “con la calidad de los servicios municipales, la salud publica y el bienestar de la ciudadanía”. 

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