El Bloque de Vimianzo reclama más inversiones con los fondos POS

Benjamín Queiro, portavoz del BNG de Vimianzo Cedida

El BNG de Vimianzo se abstuvo en el último pleno al votar la propuesta del gobierno local para el reparto de los fondos POS de la Diputación. Los nacionalistas critican que el 90% de los fondos vayan para gasto corriente y “apenas un 10% a obras e inversiones”, en un municipio que “continúa necesitando actuaciones importantes en la red viaria, en los saneamientos y en las infraestructuras municipales”.

El BNG habla de una estrategia del gobierno basada en pequeñas demandas puntuales e improvisadas frente a proyectos estructurales. Además, advierte de que buena parte de estas actuaciones se adjudicarán “a dedo”, por lo que exige un seguimiento riguroso de los fondos. Por otro lado, el BNG insiste en la necesidad de obras urgentes de mejora y mantenimiento en aceras y vías de Vilaseco, Ogas y Areosa-Salto.