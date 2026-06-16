Vimianzo, Camariñas y Muxía presentan el obradoiro de empleo conjunto 'Camuvi Forestal 2026'

Foto de familia de participantes y autoridades

Los concellos de Camariñas, Muxía y Vimianzo inauguraron este martes el obradoiro de empleo ‘Camuvi Forestal 2026’, una iniciativa que promueven conjuntamente y que financia íntegramente la Xunta con 501.552 euros. El objetivo es mejorar la cualificación profesional de los 20 participantes y favorecer su inserción laboral.

Para ello, el alumnado obtendrá formación y experiencia práctica en tres especialidades vinculadas al sector forestal, ambiental y de la carpintería. Así, se formará en montaje de muebles y elementos de carpintería; actividades auxiliares en conservación y mejora de montes; y limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales.

El acto de presentación se llevó a cabo en la Casa da Cultura de Vimianzo con la presencia de las alcaldesas de Vimianzo, Mónica Rodríguez, y Camariñas, Sandra Ínsua, junto al regidor de Muxía, Javier Sar, y la delegada territorial de la Xunta en la provincia, Belén do Campo.

Durante sus intervenciones, los representantes institucionales destacaron la importancia de la colaboración entre administraciones para impulsar iniciativas que generen oportunidades de empleo y contribuyan al desarrollo socioeconómico del territorio. Asimismo, pusieron en valor el papel de los obradoiros de empleo como herramientas eficaces para combinar formación teórica y práctica profesional, facilitando la adquisición de competencias demandadas por el mercado laboral.

Los participantes completarán durante nueve meses un itinerario formativo que les permitirá obtener certificados de profesionalidad y adquirir experiencia laboral realizando actuaciones de interés público en los tres municipios. Entre los trabajos previstos figuran actuaciones de carpintería, como el montaje de muebles y elementos de carpintería y pintura en Vimianzo, así como el mantenimiento y conservación de elementos de madera en equipamientos municipales y mobiliario de oficina.

También se llevarán a cabo actuaciones de limpieza técnica de viales y edificios municipales y el pintado de mobiliario urbano, incluidas las marquesinas, contribuyendo a la mejora de la imagen y funcionalidad de los espacios públicos.

Entre los proyectos más destacados se encuentra la reparación de los accesos a las playas de Muxía que cuentan con pasarelas de madera, una intervención que favorecerá la seguridad de los usuarios y la conservación de un entorno natural de especial valor.

En el ámbito forestal y ambiental, el alumnado realizará acciones de las brigadas forestales en Vimianzo, labores de desbroce y limpieza de biomasa en parcelas municipales y rutas de senderismo, así como trabajos de limpieza forestal en itinerarios de elevado interés patrimonial y turístico, como la Vía Mariana y el Camiño dos Faros.

Los concellos de Camariñas, Muxía y Vimianzo coincidieron en destacar que este proyecto representa una apuesta decidida por la formación, el empleo y la cooperación institucional, contribuyendo a la creación de nuevas oportunidades para la ciudadanía y a la mejora de espacios públicos y naturales de los tres municipios. Belén do Campo destacó el compromiso del Gobierno gallego con la formación y la inserción laboral de las personas desempleadas a través de este tipo de programas de formación dual, que en este caso supondrá una inversión de medio millón de euros, de los que 47.000 se destinan a diez incentivos para formar a los participantes del obradoiro.