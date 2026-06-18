Camariñas y Pull&Bear se unen para crear una colección cápsula con encaje de Camariñas

La alcaldesa y la concejala de la Mostra estuvieron ayer en la presentación en Madrid Cedida

La Galería Belmonte, en Madrid, acogió este jueves la presentación de la colección cápsula 'Encaixe de Camariñas x Pull&Bear’, que nace a través de una histórica unión entre el Concello y la firma del grupo Inditex. Este acuerdo permite consolidar el encaje como elemento de vanguardia en la moda actual.

La alcaldesa, Sandra Ínsua; la concejala do Encaixe, Encarna Liñeiro; y la directora de la Mostra, Dolores Lema, acudieron a la presentación al público que organizó la firma de moda juvenil. Las prendas estarán disponibles a partir de este viernes en pullandbear.com.

Esta colección se hace realidad después de muchos meses de trabajo de todas las partes: Concello, palilleiras y Pull&Bear.

“O encaixe de Camariñas está de moda. Non é un eslogan nin unha frase feita, é unha realidade que hoxe, aquí, queda máis que demostrada formando parte dunha colección moderna dunha das cadeas internacionais de moda xuvenil máis importantes do mundo”, destacó Sandra Ínsua.

“Estou moi contenta, estamos dando un paso de xigante dentro da nosa estratexia para posicionar o encaixe como elemento de vangarda dentro da moda actual”, destacó la alcaldesa, quien recordó que “nunca deixamos de traballar, comezamos colaborando con Zara Home e agora damos o salto á moda xuvenil da man de Pull&Bear”. “Pode que sexa o comezo de algo economicamente importante para a economía e a artesanía local”, expresó.

La regidora agradeció “ao departamento da Mostra polo o traballo que fai todo o ano para que este tipo de proxectos se poidan levar a cabo, a Pull&Bear por confiar en nós e por levar o noso encaixe ao máis alto e, como non, ás palilleiras, porque sen elas nada disto tería sentido, por ser as gardiáns e as creadoras dun tesouro que hoxe brilla como nunca”.

Según explican desde Pull&Bear, esta es una cápsula exclusiva de edición limitada que nace como homenaje a la tradición textil gallega y a la icónica artesanía del encaje. Está inspirada "en la maestría de las palilleiras y en la riqueza artesanal de Camariñas", por lo que la colección "traduce el saber hacer de este legado en una propuesta de verano depurada, minimalista y profundamente contemporánea”.

Las prendas se pueden comprar ya de forma presencial desde este viernes hasta el domingo en la pop up instalada en la Galería Belmonte o, a partir de este viernes, en la web pullandbear.com.

La colección

En esta nueva colección, las puntillas, bordados, motivos de encaje y terminaciones festoneadas articulan cada diseño y funcionan como eje conceptual y técnico de la colección. Se trata de elementos que se integran en siluetas limpias y estudiadas, según explican: tops de cuello halter de inspiración lencería, conjuntos relajados de líneas fluidas, pantalones amplios y un vestido midi asimétrico que se posiciona como pieza central. El resultado es "un diálogo preciso entre herencia y modernidad, entre lo manual y lo esencial", explican en la descripción de la colección.

La paleta cromática refuerza esta narrativa con blancos rotos y tonos crudos que potencian la textura de los tejidos y el relieve de los bordados. La luz se convierte en aliada, revelando transparencias sutiles y juegos de capas que acercan profundidad visual. La colección respira un espíritu resort atemporal, pensado para un verano sereno, donde cada detalle adquiere protagonismo.

El lino actúa como tejido vertebrador. Natural y transpirable, con una textura ligeramente irregular que destaca su autenticidad, sostiene tanto la dimensión artesanal como la construcción contemporánea de las piezas. Su caída ligera aporta movimiento y favorece volúmenes orgánicos, equilibrando estructura y fluidez. La selección de materiales responde a una intención clara: elevar la tradición a través de una ejecución técnica actual.

Entre las piezas destaca el ya mencionado vestido midi asimétrico, fluido y etéreo, que concentra la esencia del proyecto en una silueta versátil y sofisticada. También destacan piezas como los tops halter, que reinterpretan códigos de lencería desde el trabajo manual. El pantalón largo y el short introducen volúmenes cómodos con un aire mediterráneo, enriquecidos por aplicaciones de encaje en los bajos que aportan contraste y definición.

La cápsula se completa con un bralette y accesorios como bandana, coletero y bolso, diseñados para integrar el universo craft en el styling diario. Una camiseta con gráfico fotográfico, confeccionada en Portugal, introduce un contrapunto contemporáneo y amplía la narrativa artesanal hacia una dimensión más urbana.

"Camariñas é unha oda á identidade viva: unha colección que reivindica o valor do oficio desde o presente e que propón pezas con historia, lixeireza e autenticidade", afirma la presentación de la colección.