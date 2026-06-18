La Mostra de Artesanía en Vivo y el pendón de los Moscoso marcan la marcha atrás del Asalto ao Castelo de Vimianzo

Desfile durante la inauguración de la Mostra EC

La cabeza de lobo del linaje de los Moscoso luce desde este jueves en la Torre da Homenaxe del castillo de Vimianzo. El izado del pendón y la Mostra de Artesanía en Vivo, que fue inaugurada ayer, simbolizan el inicio de la marcha atrás para el ‘Asalto ao Castelo’, que se celebra el 3 y 4 de julio.

En los actos participaron la alcaldesa, Mónica Rodríguez; el diputado de Patrimonio, Xosé Lois Penas; y representantes de las asociaciones Cherinkas y Axvalso, entidades implicadas en la organización de esta fiesta. La colocación del pendón marca oficialmente el inicio del Período Irmandiño, que culminará con la representación del ataque a la fortaleza.

Exposición sobre el lino en el castillo EC

La Mostra de Artesanía en Vivo, uno de los principales atractivos del castillo durante la etapa estival, se podrá visitar hasta el 15 de septiembre, en horario de mañana (de 10.30 a 14.00 horas) y de tarde (de 16.00 a 20.30). Es una oportunidad para acercarse a los oficios tradicionales, convirtiendo el castillo en un escaparate vivo del patrimonio cultural y etnográfico de la comarca.

También habrá diferentes obradoiros durante el verano. En la misma jornada se inauguró la exposición temporal “O liño ten futuro?”, promovida por la Asociación de Amigos do Liño, que preside Carmen Riveiro. El acto se completó con un desfile de complementos elaborados con esta fibra natural.

Izado del pendón en el castillo EC

El Concello mostró su agradecimiento a todas las personas que participaron en el desfile, personalizado en Carmen Riveiro, así como el grupo Teté Teatro y la Meiga do Castelo, que ayudaron a amenizar el acto.