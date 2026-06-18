Máis de 120 nenos participan nos Campamentos de Verán que organiza o Concello de Zas
As actividades darán comezo o día 22 de xuño e rematan o 28 de agosto
Un total de 124 nenos e nenas participarán nos Campamentos de Verán 2026 organizados polo Concello de Zas, unha cifra que confirma a elevada demanda desta iniciativa e seu papel como ferramenta de conciliación para as familias durante o período estival.
Os campamentos desenvolveranse entre o 22 de xuño e o 28 de agosto nas Torres do Allo, distribuídos en cinco quendas, e contarán ademais cun servizo de madrugadores no que se anotaron 18 participantes. De todos os inscritos, soamente 15 non están empadronadas no concello.
O Concello realizou un importante esforzo para que ningún interesado quedase fora deste servizo, tendo que reforzar o persoal e contratar a seis monitores. O alcalde, Manuel Muíño, indicou que a conciliación é unha prioridade do seu goberno e destacou que os campamentos son un dos servizos máis valorados polas familias, polo que seguirán nesta liña.