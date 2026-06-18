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Diario de Ferrol

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Soneira

Máis de 120 nenos participan nos Campamentos de Verán que organiza o Concello de Zas

As actividades darán comezo o día 22 de xuño e rematan o 28 de agosto

Redacción
18/06/2026 18:58
Campamentos do pasado ano nas Torres do Allo
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Un total de 124 nenos e nenas participarán nos Campamentos de Verán 2026 organizados polo Concello de Zas, unha cifra que confirma a elevada demanda desta iniciativa e seu papel como ferramenta de conciliación para as familias durante o período estival. 

Os campamentos desenvolveranse entre o 22 de xuño e o 28 de agosto nas Torres do Allo, distribuídos en cinco quendas, e contarán ademais cun servizo de madrugadores no que se anotaron 18 participantes. De todos os inscritos, soamente 15 non están empadronadas no concello. 

O Concello realizou un importante esforzo para que ningún interesado quedase fora deste servizo, tendo que reforzar o persoal e contratar a seis monitores. O alcalde, Manuel Muíño, indicou que a conciliación é unha prioridade do seu goberno e destacou que os campamentos son un dos servizos máis valorados polas familias, polo que seguirán nesta liña.

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