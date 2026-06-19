El ‘Vimiansol’ volverá a brillar con luz propia para llenar los fines de semana de música, humor y circo

Presentación del Vimiansol este viernes en la plaza CV

El ‘Vimiansol’ brillará de nuevo en la capital de Soneira este verano para llenar los fines de semana de circo contemporáneo, humor, música y espectáculos familiares. En total serán ocho propuestas que tendrán como escenarios la Praza do Concello y el castillo, tal como confirmaron este viernes durante la presentación del cartel.

La programación dará comienzo el sábado 11 de julio en la plaza con la Fundación Tchyminigagua y su espectáculo ‘Acrocircus’. La reconocida compañía colombiana, con más de cuatro décadas de trayectoria y prestigio internacional, acercará al público su particular lenguaje acrobático marcado por el ritmo y la energía, con una profunda vocación de transformación social.

El 17 de julio la fortaleza medieval acogerá el concierto ‘Ao Vivo: Espazos Singulares’, de Emilio Rúa, uno de los cantautores gallegos más destacados de las últimas décadas, con una carrera de más de 35 años y una obra vinculada a la poesía y a las lenguas gallegas.

El 25 de julio volverá el circo a la Praza do Concello con la gala ‘Circando’, una propuesta de Artefeito llena de malabares, clown, acrobacias y humor, que reunirá algunos de los mejores números circenses para el disfrute de pequeños y mayores.

El mes de agosto abrirá con la artista gallega Sue Moreno, que presentará 5.0, su nuevo espectáculo, que combina equilibrios, acrobacias aéreas y música en directo para reflexionar, desde el amor y el humor, sobre el paso del tiempo, los cambios y el envejecimiento.

El 14 de agosto el castillo se convertirá de nuevo en escenario musical con la actuación de Héctor Lera. El artista, reconocido también como actor, ofrecerá un concierto marcado por el mestizaje de estilos en un directo que destaca por su proximidad con el público, bajo el nombre de “Cancións íntimas”.

Las artes escénicas regresarán a la Praza do Concello el 15 de agosto con ‘Las Cossas Nostra’, de la compañía del mismo nombre llegada desde Barcelona. Los protagonistas serán un extravagante dúo de gánsters víctimas de la moda italiana, que invitarán al público a entrar en un universo absurdo y disparatado donde todo es posible.

El 22 de agosto será el turno de la compañía asturiana Adrián Conde y su espectáculo ‘Intringulis', de la mano del entrañable mago Braulio, que hará disfrutar a toda la familia.

El ‘Vimiansol’ se despedirá el 29 de agosto con la compañía A Vela Circo y el espectáculo ‘O Último que Apague a Luz’, que a partir de la historia de dos payasos que deciden casarse, supone una reflexión desde el humor sobre las tradiciones y los rituales sociales. Todas las funciones en la plaza y en el castillo son a las 21.00 horas, con acceso libre y gratuito.