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Soneira

Comienza el Vimiverán, que reunirá a más de 500 participantes

El primer turno se centra en actividades relacionadas con el Asalto ao Castelo

Redacción
22/06/2026 18:47
Participantes en el Vimiverán
Participantes en el Vimiverán
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Este lunes comenzó el primer turno del Vimiverán, que reunirá a más de 500 participantes durante el verano. Este turno se prolongará hasta el 3 de julio, con 80 participantes que se acercarán a la historia, con juegos y obradoiros inspirados en el Asalto ao Castelo, que está a la puertas. 

El eclipse solar del 12 de agosto ocupará un lugar destacado en el Vimiverán, con diferentes actividades para los más pequeños. El Vimiverán cuenta con una amplia oferta cultural, deportiva y de ocio para los más pequeños para facilitar la conciliación de las familias durante la etapa estival. 

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