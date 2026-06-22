Comienza el Vimiverán, que reunirá a más de 500 participantes

Participantes en el Vimiverán CV

Este lunes comenzó el primer turno del Vimiverán, que reunirá a más de 500 participantes durante el verano. Este turno se prolongará hasta el 3 de julio, con 80 participantes que se acercarán a la historia, con juegos y obradoiros inspirados en el Asalto ao Castelo, que está a la puertas.

El eclipse solar del 12 de agosto ocupará un lugar destacado en el Vimiverán, con diferentes actividades para los más pequeños. El Vimiverán cuenta con una amplia oferta cultural, deportiva y de ocio para los más pequeños para facilitar la conciliación de las familias durante la etapa estival.