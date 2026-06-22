Últimas horas para anotarse en la Legua Irmandiña de Vimianzo 

La Legua Irmandiña el pasado año IG

La organización de la Legua Irmandiña, que se celebrará el próximo sábado 27 de junio en Vimianzo, informa de que este martes 23 es el último día para formalizar la inscripción en la prueba. Esta carrera, que se lleva a cabo dentro de las actividades del Asalto ao Castelo, continúa creciendo cada año.

A falta de una jornada para el cierre, ya hay más de 150 participantes inscritos en la categoría absoluta, una cifra que confirma el gran interés que despierta esta cita deportiva y festiva. La organización fijó un límite de 200 plazas para la categoría absoluta, por lo que los interesados deben de asegurar su dorsal antes de que finalice el plazo.

La Legua Irmandiña ofrece un recorrido de 5 kilómetros que combina deporte, patrimonio y naturaleza, pasando por algunos de los espacios más destacados de la localidad, incluyendo el paseo fluvial y el entorno del castillo medieval. El avituallamiento será en el foso del castillo.