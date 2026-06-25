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Soneira

María da Pontragha abre el Festival Atlántica en Vimianzo 

Este viernes presentará el espectáculo "Donas do lugar" en el castillo medieval

Redacción
25/06/2026 20:20
María da Pontragha abrirá el festival en Vimianzo
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EC
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La Costa da Morte volverá a ser sede del XIV Festival Atlántica, con una programación que une narración oral, patrimonio y paisaje. Del 26 del junio llevará los espectáculos a espacios singulares de la comarca como Vimianzo, Cee o Dumbría, entre otros. El concello vimiancés será una de las sedes destacadas de esta edición, con los escenarios del castillo y el castro de As Barreiras. 

La fortaleza medieval acogerá esta tarde de viernes “Donas do lugar”, de la narradora María da Pontragha. Otra de las funciones será “Contos arredor do lume”, de Alba Vales, en una sesión dirigida al público familiar. La programación de Vimianzo continuará en el Castro das Barreiras con José Luis Gutiérrez Don Guti, y su espectáculo “Filandar”, en una propuesta que dialoga con la memoria ancestral y con la tradición oral. 

La directora del festival, Soledad Felloza, destaca que la función de María da Pontraga es la “primeira sesión para público adulto do Festival e, por tanto, marcará a inauguración desta edición”, además de subrayar que es una de las grandes voces de la narración oral. También informa que antes de la función de Don Guti, el arqueólogo Tito Concheiro realizará una visita guiada por el yacimiento explicando los últimos hallazgos.

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