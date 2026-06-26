Más de un centenar de alumnos participaron en el programa Actívate Sénior de Vimianzo
Los participantes recogieron sus diplomas este viernes en un acto en la plaza
El Concello de Vimianzo clausuró el programa Actívate Sénior, dirigido a mayores de 60 años, con la entrega de diplomas en la Praza do Concello. El acto estuvo presidido por la alcaldesa, Mónica Rodríguez, y las concejalas María Pose y Fina Iglesias. En el programa participaron más de 100 vecinos y como broche final también hubo una excursión a la isla de San Simón.
El programa tiene como principal objetivo promover el envejecimiento activo a través de la estimulación cognitiva, la participación social y la creación de espacios de encuentro para las personas mayores. Desde el Concello valoran muy positivamente la respuesta de los vecinos y destacan la importancia de este tipo de iniciativas para combatir el aislamiento social y contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población mayor.