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Más de un centenar de alumnos participaron en el programa Actívate Sénior de Vimianzo

Los participantes recogieron sus diplomas este viernes en un acto en la plaza 

Redacción
26/06/2026 18:21
Entrega de diplomas del programa Actívate Senior en Vimianzo
Entrega de diplomas del programa Actívate Senior en Vimianzo
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El Concello de Vimianzo clausuró el programa Actívate Sénior, dirigido a mayores de 60 años, con la entrega de diplomas en la Praza do Concello. El acto estuvo presidido por la alcaldesa, Mónica Rodríguez, y las concejalas María Pose y Fina Iglesias. En el programa participaron más de 100 vecinos y como broche final también hubo una excursión a la isla de San Simón.

El programa tiene como principal objetivo promover el envejecimiento activo a través de la estimulación cognitiva, la participación social y la  creación de espacios de encuentro para las personas mayores. Desde el  Concello valoran muy positivamente la respuesta de los vecinos y destacan la importancia de este tipo de iniciativas para combatir el aislamiento social y contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población mayor. 

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