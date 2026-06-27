Cuatro proyectos emprendedores de la comarca, premiados en ‘Tierra de Emprendedores’

Entrega de los premios Tierra de Oportunidades en Baio EC

El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Costa da Morte y CaixaBank realizaron la entrega de los premios de la convocatoria de emprendimiento rural Tierra de Oportunidades, en un acto celebrado este sábado en el centro sociocultural de Baio (Zas), coincidiendo con la asamblea ordinaria de la entidad.

Al acto asistieron unas 40 personas entre representantes de las entidades y promotores premiados, socios y directivos del GDR. Los galardones reconocieron a cuatro iniciativas emprendedoras situadas en los concellos de Carnota, Coristanco, Vimianzo y Mazaricos, que destacan por su capacidad de innovación, generación de empleo y contribución al desarrollo del territorio rural. Cada uno de los proyectos recibió una ayuda económica de 1.000 euros y participará en la fase nacional del programa Tierra de Oportunidades de CaixaBank.

Los proyectos premiados son Lyra (Resurgo, S.L.), en Carnota, una ‘startup’ tecnológica que desarrolla productos digitales basados en la inteligencia artificial y que apuesta por acercar la innovación al medio rural; Centro de Día Nicoli, en Coristanco, un servicio destinado a la atención a las personas mayores y dependientes, que destaca por su impacto social y la creación de empleo; Ana Trasariz, una marca artesanal sostenible promovida por Ana María Antelo Quintáns, en Baíñas (Vimianzo), que fusiona el diseño contemporáneo con la tradición textil gallega; y Air Fervenza, un alojamiento turístico singular en Mazaricos, que ofrece experiencias vinculadas a la naturaleza y al territorio, distinguido por su viabilidad y sostenibilidad.

Durante el acto se puso de manifiesto la importancia de apoyar el emprendimiento como herramienta para dinamizar el rural, fijar población y crear nuevas oportunidades de futuro. El programa busca fortalecer el tejido económico de los territorios rurales y dar visibilidad a proyectos con potencial de crecimiento. Los cuatro se incorporarán al concurso formativo “El reto de Tierra de Oportunidades” en el que participarán más de 220 emprendedores de todo el territorio español.