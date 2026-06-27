El Concello de Vimianzo reivindica una sociedad más justa, diversa e inclusiva

Participantes en la campaña LGTBIQ+ en Vimianzo CV

El Concello de Vimianzo conmemoró el Día del Orgullo LGBTIQ+ con un acto público en el que la concejala de Benestar Social, María José Pose, dio lectura al manifiesto institucional, acompañada por el alumnado y el equipo directivo del obradoiro de emprego Camuvi Forestal, reafirmando el compromiso municipal con la igualdad, la diversidad y el respeto a los derechos de todas las personas.

En el acto también se entregaron los abanicos de la campaña «Liberdade de ser e sentir», una iniciativa promovida por la Diputación de A Coruña para sensibilizar sobre la diversidad afectivo-sexual y de género y fomentar una sociedad más libre, igualitaria e inclusiva.

El Concello de Vimianzo forma parte de esta campaña, a la que está adherido junto con otros concellos de la provincia, participando en las acciones de sensibilización y visibilización por el Día del Orgullo LGBTIQ+.

Esto supone el compromiso de impulsar valores de respeto, igualdad y no discriminación, “contribuíndo a facer de Vimianzo un espazo no que todas as persoas poidan vivir con liberdade e sen medos”, indican. El Concello renueva así su compromiso con la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ y una sociedad más justa, diversa e inclusiva.