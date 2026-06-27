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Soneira

El Concello de Vimianzo reivindica una sociedad más justa, diversa e inclusiva

Realizó un acto institucional para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+

Redacción
27/06/2026 21:20
Participantes en la campaña LGTBIQ+ en Vimianzo
Participantes en la campaña LGTBIQ+ en Vimianzo
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El Concello de Vimianzo conmemoró el Día del Orgullo LGBTIQ+ con un acto público en el que la concejala de Benestar Social, María José Pose, dio lectura al manifiesto institucional, acompañada por el alumnado y el equipo directivo del obradoiro de emprego Camuvi Forestal, reafirmando el compromiso municipal con la igualdad, la diversidad y el respeto a los derechos de todas las personas. 

En el acto también se entregaron los abanicos de la campaña «Liberdade de ser e sentir», una iniciativa promovida por la Diputación de A Coruña para sensibilizar sobre la diversidad afectivo-sexual y de género y fomentar una sociedad más libre, igualitaria e inclusiva. 

El Concello de Vimianzo forma parte de esta campaña, a la que está adherido junto con otros concellos de la provincia, participando en las acciones de sensibilización y visibilización por el Día del Orgullo LGBTIQ+. 

Esto supone el compromiso de impulsar valores de respeto, igualdad y no discriminación, “contribuíndo a facer de Vimianzo un espazo no que todas as persoas poidan vivir con liberdade e sen medos”, indican. El Concello renueva así su compromiso con la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ y una sociedad más justa, diversa e inclusiva.

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