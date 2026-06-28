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Soneira

La Carballeira de Baio cobra de nuevo vida en su fiesta popular

Grupos de familiares y amigos celebraron participaron en la tradicional comida campestre

Redacción
28/06/2026 21:46
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira
Raúl López Molina
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La Carballeira de Baio (Zas) se llenó de meriendas populares, churrasco y sardinas este domingo en una nueva edición de la Festa da Carballeira. Aunque la mañana amenazó con aguar la jornada, con llovizna a primeras horas finalmente se fueron abriendo claros a medida que avanzaba el día, e incluso salía el sol por la tarde, aunque la temperatura era fresca. 

Grupos de familias y amigos disfrutaron de una comida campestre en este espacio singular, incluido en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. La jornada comenzó con una sesión vermú amenizada por el trío Rever y el dúo Caramelo, para dar paso a la comida. También hubo una sardiñada de la comisión de fiesta de Baio y por la tarde volvía la música y animación con la charanga Noroeste. 

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Gran ambiente en la Festa da Carballeira de Baio

Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da CarballeiraVer más imágenes

Tras la Festa da Carballeira, los vecinos de Baio se preparan para la siguiente celebración dentro de unos días, aunque en diferente escenario. Los días 10 y 11 de julio celebran el San Cristovo en la Praza Jorge Mira.

Sardiñada en Torás

 Por otra parte, la gastronomía también fue protagonista en la tarde del sábado en Torás, en A Laracha. La ACD Fonte da Virxe de Estramil organizó una sardiñada y una churrascada popular en la tarde noche, a la que acudieron más de 200 personas, entre socios y vecinos. Además del plano gastronómico, la fiesta estuvo amenizada con música en directo a cargo de Rocío Pérez.

 También estuvieron de fiesta estos días los usuarios del centro sociocomunitario de Corcubión, dependiente de la Consellería de Política Social, que celebraron el fin de curso con una fiesta. Durante el acto mostraron los trabajos realizados durante el curso y también durante los 36 años que lleva en marcha.

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Sardinas y churrasco en Estramil

Unos 215 socios y vecinos disfrutaron este sábado de la sardiñada y churrascada organizada por la ACD Fonte da Virxe de Estramil larachesaVer más imágenes
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