La Carballeira de Baio cobra de nuevo vida en su fiesta popular

Decenas de familias de la comarca se dieron cita en Baio para disfrutar de la tradicional Festa da Carballeira Raúl López Molina

La Carballeira de Baio (Zas) se llenó de meriendas populares, churrasco y sardinas este domingo en una nueva edición de la Festa da Carballeira. Aunque la mañana amenazó con aguar la jornada, con llovizna a primeras horas finalmente se fueron abriendo claros a medida que avanzaba el día, e incluso salía el sol por la tarde, aunque la temperatura era fresca.

Grupos de familias y amigos disfrutaron de una comida campestre en este espacio singular, incluido en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. La jornada comenzó con una sesión vermú amenizada por el trío Rever y el dúo Caramelo, para dar paso a la comida. También hubo una sardiñada de la comisión de fiesta de Baio y por la tarde volvía la música y animación con la charanga Noroeste.

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Tras la Festa da Carballeira, los vecinos de Baio se preparan para la siguiente celebración dentro de unos días, aunque en diferente escenario. Los días 10 y 11 de julio celebran el San Cristovo en la Praza Jorge Mira.

Sardiñada en Torás

Por otra parte, la gastronomía también fue protagonista en la tarde del sábado en Torás, en A Laracha. La ACD Fonte da Virxe de Estramil organizó una sardiñada y una churrascada popular en la tarde noche, a la que acudieron más de 200 personas, entre socios y vecinos. Además del plano gastronómico, la fiesta estuvo amenizada con música en directo a cargo de Rocío Pérez.

También estuvieron de fiesta estos días los usuarios del centro sociocomunitario de Corcubión, dependiente de la Consellería de Política Social, que celebraron el fin de curso con una fiesta. Durante el acto mostraron los trabajos realizados durante el curso y también durante los 36 años que lleva en marcha.