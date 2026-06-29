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Soneira

Camariñas continúa con la colaboración con Zara Home con dos nuevas toallas con encaje

Las asociaciones Rendas y Puntillas se encargaron de la realización y aplicación de la parte artesanal

Redacción
29/06/2026 20:41
Toallas de Zara Home con encaje de Camariñas (2)
Toallas de Zara Home con encaje de Camariñas
Cedida
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 El Concello de Camariñas afianza su colaboración con la empresa Zara Home, del Grupo Inditex, que acaba de comercializar dos nuevos productos con encaje camariñán. 

Se trata de una toalla de flecos y un set de dos toallas. La propuesta la conforman dos productos de lino diferentes. 

Por un lado, una toalla que lleva flecos con un tamaño de 50x90 centímetros y que incluye un aplique de encaje.

 Por otro lado, las toallas que conforman el set, una de 30x50 y la otra de 50x90, que cuentan con una banda aplicada de encaje. Esta es la segunda vez en la que Zara Home, dentro de su apuesta por el uso de diferentes artesanías locales, se une a Camariñas y a su encaje para sacar a la venta productos que incorporan esta artesanía milenaria. 

El departamento de la Mostra do Encaixe ha vuelto a encargar la elaboración del producto y la aplicación del encaje a las asociaciones de palilleiras locales Rendas y Puntillas. 

La concejala de Encaixe, Encarna Liñeiro, explica que “acabamos de vivir un gran momento con la colección cápsula de Pull&Bear y ahora no podemos estar más contentas de continuar la colaboración con Zara Home”. “Son procesas que llevan muchas horas hasta llegar al producto final, pero merecen mucho la pena”, afirma.

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