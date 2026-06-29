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Soneira

Música y visitas teatralizadas para recibir el verano en las Torres do Allo

Este viernes comienza el ciclo "Música nas Torres" con el concierto del trío Boroa

Redacción
29/06/2026 21:20
Imagen de las Torres do Allo
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Las Torres do Allo (Zas) inauguran esta semana dos propuestas culturales con las que dan la bienvenida al verano. Se trata del ciclo “Música nas Torres” y las visitas teatralizadas, que tendrán lugar en el pazo más antiguo de Galicia, llenándolo de música, teatro y divulgación durante los próximos meses. 

Este viernes 3 de julio (20.00 horas) tendrá lugar la primera de las propuestas con el concierto del trío Boroa, que abrirá el ciclo “Música nas Torres”. Este proyecto musical, liderado por Sabela Olivares, Alberto Millán y Suso Bello, ofrece un directo fresco en un enclave singular, combinando patrimonio y vanguardia en una experiencia pensada para todos os públicos. 

La programación continuará el domingo 6 con el regreso de las visitas teatralizadas, que se realizarán todos los domingos a las 19:30 horas. De la mano de la compañía Os Quinquilláns, el público podrá descubrir el pazo a través de su espectáculo, “Pazos da Terra”. En esta propuesta interactiva, los actores darán vida a personajes fundamentales de la historia: Francisca Riobóo, la primera heredera mujer del pazo, e Víctor López Seoane, considerado el naturalista gallego más importante de finales del siglo XIX. 

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