Vimianzo se prepara para reescribir otra página de su historia en el Asalto ao Castelo

La Praza do Concello engalanada para el Asalto EC

Vimianzo se prepara para volver a reescribir una página de su historia en una nueva edición del Asalto ao Castelo, la número 29. La localidad ya está engalanada desde hace unos días, pendiente de los últimos detalles de esta semana. Este martes darán comienzo los tradicionales Pinchos Irmandiños, que suponen el pistoletazo de salida a la fiesta, declarada de Interese Turístico de Galicia. Hasta el sábado se podrán degustar los petiscos en once establecimientos, elaborados únicamente con productos de la época, de ahí las limitaciones de los participantes.

‘As costelas do Rei’, ‘Tarás Bulba’, ‘A xoia do Conde’, ‘Cuxa nobre’, ‘Fabas da revolta’ o ‘Lanza irmandiña’ son algunos de los sugerentes nombres de las creaciones, que se servirán en horario de mañana (de 12.00 a 15.00 horas) y tarde (de 19.00 a 23.00), aunque con algunas excepciones. Para animar las degustaciones, mañana por la tarde comienzan los circuitos musicales por los locales con Cantos de Taberna a cargo de la coral Son do Val.

La animación continuará durante las siguientes jornadas con Espazo Artístico Itinerante, Des-enterro Irmandiño y Aquelarre de Ánimas para llamar a la lucha, en la tarde noche del jueves. Los pinchos se servirán con agua o con un quinto de cerveza a 4 euros (3,50 solo el pincho) en los propios locales y en los puestos de la Praza do Concello. Los establecimientos participantes son Montevideo, Vía Rápida, Pan Ignacio, A Rúa, Celme Café, 06.30, Casa Landeira, A Fonte, Tutti Frutti, O Agocho y O Petouco.

Los espectáculos de rúa están garantizados todos los días y los ritmos de percusión del grupo Dautaka Batukada, procedentes de Tenerife, animarán todavía más el ambiente en la víspera del día grande, con el “asalto” propiamente dicho. El viernes será también uno de los eventos principales y más codiciados de la fiesta, la Cea Medieval en el foso del castillo, siendo muy complicado conseguir una entrada por la limitación del aforo.

Cartel de los Pinchos Irmandiños EC

El druída Miguel Queiro volverá a preparar la queimada en el mismo lugar, al tiempo que espanta los malos espíritus, para dar paso a una noche de música. En esta primera jornada de conciertos actuarán Ulex, el grupo revelación con fusión del rock y cumbia que llega desde Compostela; Che Sudaka con su “punk reggae party” desde Barcelona; Quinkillada, la banda de O Morrazo que sintetiza el alma de la fiesta gallega; y La Yaya dj, en una apuesta segura por la la fiesta el baile.

El sábado la fiesta ya empieza desde primeras horas con feria artesanal, juegos y música en el III Espazo Neghra Sombra, a cargo de Lilicleta, Coídos, O Rabelo e a Nenaza y Tapa d´Orella. El Asaltiño de la tarde calienta motores para el gran Asalto de la noche, siendo los niños los principales protagonistas, que cambian sus armas por los globos y las pistolas de agua, también en una lucha sin cuartel.

Las Irmandades Parroquiales, la obra de teatro en el castillo, el pregón y la música completan la programación de la tarde, antes de que produzca el ataque a la fortaleza, al filo de la medianoche. Entonces, el pueblo se levantará de nuevo contra los señores y a la luz de la antorchas ariete en mano tomará el castillo por la fuerza. Antes, la música ya sonará en el campo de la fiesta.

El Asalto ao Castelo en la pasada edición Raúl López

A las 20.30 abrirán los conciertos el grupo De Ninghures, premio Martín Códax en 2025 con lo nuevo de la música tradicional gallega. Seguirá la banda euskera En Tol Sarmiento, y tras el ‘asalto’ se retoman los conciertos con Dakidarría (Galicia), Los de Marras (Valencia) y Festicultores Troupe (Galicia) que serán los encargados de poner punto final al festival.

El domingo aún quedan algunas actividades incluidas en el mismo programa, con visitas guiadas y teatralizadas en el castillo, sesión vermú y un espectáculo de narración oral en el castro das Barreiras, dentro del Festival Atlántica, con José Luis Gutiérrez. Precisamente, el pasado viernes se iniciaba el festival en el castillo de Vimianzo con María da Pontragha. El sábado continuó la programación con una mesa redonda sobre la historia irmandiña y la Legua Irmandiña.

La Mostra de Artesanía en Vivo que se puede ver en el castillo de Vimianzo durante todo el verano se complementa con Artesanía Viva 2026, una programación de ocho obradoiros participativos que se realizarán de julio a septiembre. Así, además de dinamizar la Mostra, se acercan los oficios tradicionales a los vecinos y visitantes.

Se abordarán distintas disciplinas como el manejo del vidrio al soplete, la olería de Buño, el arte de palillar, tejer el lino o maquetas de barcos. Los talleres son impartidos por los propios artesanos de la fortaleza.