Los Pinchos Irmandiños arrancan en Vimianzo

Pinchos Irmandiños en Vimianzo C. S.

Vimianzo comienza la cuenta atrás del Asalto ao Castelo con los tradicionales Pinchos Irmandiños, que arrancaron este martes en los establecimientos de la localidad. Los ‘petiscos’ elaborados con los ingredientes de la época se pueden degustar en horario de mañana y tarde en once locales: Montevideo, Vía Rápida, Pan Ignacio, A Rúa, Celme, 6.30, Casa Landeira, A Fonte, Tutti Frutti, O Agocho O Petouco.

El precio es de 4 euros con quinto de cerveza o agua y 3,50 solo el pincho. La primera jornada de degustaciones ya estuvo muy animada, con mucho ambiente en los establecimientos. Las degustaciones serán hasta el sábado, el día grande del Asalto.

El Concello de Vimianzo también incorpora a la programación de la Semana do Asalto una propuesta especialmente pensada para el público infantil: "A Illa dos Tesouros", una experiencia de ocio educativo donde el juego, la creatividad y la imaginación servirán para descubrir los valores más importantes para la convivencia.

Durante cuatro días, desde este martes hasta el viernes, los niños de entre 6 y 12 años se convierten en náufragos de una misteriosa isla. De la mano del extravagante Capitán Sabadelle deberán superar diferentes retos para encontrar unos tesoros muy especiales: la cooperación, la creatividad, la curiosidad, la empatía, la paciencia, la libertad, la honestidad, la gratitud, la igualdad, la resiliencia y la alegría.

El Asalto ao Castelo en la pasada edición IG

En la isla desierta construirán una gran palmera, además de realizar juegos cooperativos, una cometa gigante, participarán en juegos tradicionales, levantarán castillos de arena y celebrarán una gran fiesta final.

Con esta iniciativa, el Concello de Vimianzo refuerza su apuesta por una programación familiar que combina diversión y aprendizaje, con el juego como herramienta para promover valores fundamentales como el respeto, la solidaridad, la igualdad y el trabajo en equipo.