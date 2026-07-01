Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

A música e o teatro volven ás Torres do Allo

O primeiro concerto será o sábado 4 de xullo e a cita teatral o domingo 5

Redacción
01/07/2026 18:55
Os Quinquilláns nas Torres en pasadas edicións
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

As Torres do Allo inauguran esta semana dúas das súas propostas culturais máis agardadas da época estival: o ciclo "Música nas Torres" e as emblemáticas visitas teatralizadas. Ambas as dúas iniciativas volverán encher este histórico espazo patrimonial de música, teatro e divulgación durante a tempada de verán. 

A primeira cita será este sábado 4 de xullo (20.00 horas), co concerto do trío O son de Boroa. Este proxecto musical, liderado por Sabela Olivares, Alberto Millán e Suso Bello, ofrece un directo fresco nun enclave singular, combinando patrimonio e vangarda nunha experiencia pensada para todos os públicos.

A programación continuará o domingo 5 de xullo, co esperado regreso das visitas teatralizadas, que se desenvolverán todos os domingos ás 19:30 horas. Da man da recoñecida compañía Os Quinquilláns, o público poderá descubrir o pazo a través do seu espectáculo, "Pazos da Terra". 

Nesta proposta interactiva, os actores darán vida a personaxes fundamentais da historia do complexo: Francisca Riobóo, a primeira herdeira muller do pazo, e Victor López Seoane, considerado o naturalista galego máis importante de finais do século XIX.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vehículos implicados en el accidente en Vimianzo

Cinco personas resultan heridas en un accidente múltiple en Vimianzo
Redacción
El ideal gallego

A música e o teatro volven ás Torres do Allo
Redacción
Oscar Insua, diputado del BNG

El BNG urge a la Xunta prolongar la autovía AG-55 hasta Berdoias al mismo tiempo que el tramo de Santa Irena
Redacción
Una de las actividades de los Premios Fouciño

O concurso de curtas dos VI Premios Fouciño rexistra récords de participación en todas as categorías
Redacción