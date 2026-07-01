A música e o teatro volven ás Torres do Allo
O primeiro concerto será o sábado 4 de xullo e a cita teatral o domingo 5
As Torres do Allo inauguran esta semana dúas das súas propostas culturais máis agardadas da época estival: o ciclo "Música nas Torres" e as emblemáticas visitas teatralizadas. Ambas as dúas iniciativas volverán encher este histórico espazo patrimonial de música, teatro e divulgación durante a tempada de verán.
A primeira cita será este sábado 4 de xullo (20.00 horas), co concerto do trío O son de Boroa. Este proxecto musical, liderado por Sabela Olivares, Alberto Millán e Suso Bello, ofrece un directo fresco nun enclave singular, combinando patrimonio e vangarda nunha experiencia pensada para todos os públicos.
A programación continuará o domingo 5 de xullo, co esperado regreso das visitas teatralizadas, que se desenvolverán todos os domingos ás 19:30 horas. Da man da recoñecida compañía Os Quinquilláns, o público poderá descubrir o pazo a través do seu espectáculo, "Pazos da Terra".
Nesta proposta interactiva, os actores darán vida a personaxes fundamentais da historia do complexo: Francisca Riobóo, a primeira herdeira muller do pazo, e Victor López Seoane, considerado o naturalista galego máis importante de finais do século XIX.