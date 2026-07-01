Cinco personas resultan heridas en un accidente múltiple en Vimianzo

Vehículos implicados en el accidente en Vimianzo EC

Cinco personas resultaron heridas en un accidente múltiple registrado este miércoles en la AC-552 a su paso por Cambeda, en Vimianzo. El suceso se produjo poco antes de las cuatro de la tarde en un choque por alcance con cinco turismos implicados, aunque por suerte, no hubo que lamentar heridos graves. Tres de las personas heridas fueron trasladadas en ambulancia al hospital Virxe da Xunqueira de Cee.

El accidente se produjo cuando uno de los vehículos iba a girar hacia la izquierda en el kilómetro 68 a la altura del cruce de Cambeda, y los otros tres vehículos que circulaban detrás chocaron en cadena al no poder frenar.

Picadura Velutina

Casi al mismo tiempo una joven que trabajaba en el distrito forestal de Vimianzo sufrió una picadura de velutina y alertaron al helicóptero para su traslado a un centro sanitario. Finalmente no intervino, ya que fue trasladada en ambulancia.