El BNG urge a la Xunta prolongar la autovía AG-55 hasta Berdoias al mismo tiempo que el tramo de Santa Irena
Reclama una partida en los presupuestos del próximo año para iniciar el proyecto
El diputado del BNG por la Costa da Morte e Bergantiños, Óscar Ínsua, urgió a la Xunta a que inicie los trámites del proyecto de la segunda fase de prolongación de la AG-55 , entre la AC-432 en Calo (Vimianzo) y el cruce de Berdoias. Reclamó al Gobierno que incluya en los presupuestos del próximo año una partida para licitar e iniciar los trabajos de este segundo tramo de forma simultánea a los de la primera fase, que comenzarán este verano y unirán Santa Irena con la AC-432.
Ínsua interpeló este miércoles en la comisión del Parlamento a la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), María Deza Martínez, quien indicó que la Xunta trabaja en la licitación del proyecto constructivo de la segunda fase de ampliación de la autovía.
El diputado nacionalista lamentó además que la prolongación de la AG-55 “sexa en forma de corredor, cun carril en cada sentido, en vez de autovía, que é o que reivindicamos sempre desde o BNG”, e indicó que “foi unha decisión exclusiva da Xunta do PP, que unha vez máis volve a burlase da Costa da Morte”.
Ínsua subrayó que “esta comarca non pode esperar ao 2029 para comezar coa segunda fase, porque hai que evitar que o cruce de Vimianzo para Camariñas se converta nun embude e provoque un auténtico caos no tráfico; o PP sería responsable e está nas súas mans evitalo”. Asimismo, destacó que “hai evitar que os custos se disparen, como sucedeu co primeiro tramo entre Santa Eirena e Calo, onde houbo un incremento de 8 millóns de euros respecto ao inicialmente orzamentado”.
“Merecemos respecto e un trato igualitario, porque pagamos os mesmos impostos que o resto de comarcas do país”, señaló el diputado del BNG, que manifestou que “a Costa da Morte é a única comarca do toda a costa atlántica que está desconectada do eixo atlántico”.
Óscar Ínsua recordó que “pasaron máis de 20 anos desde que o PP anunciou o Plan Galicia logo da catástrofe do Prestige, e segue incumprindo os seus propios compromisos; os agravios á nosa comarca son máis que evidentes”. También criticó que “o Plan MOVE, que foi impulsado en 2010 polo Partido Popular na Xunta, está sen executar logo de 16 anos; aparte da ampliación ata Berdoias, falta a conexión ata Cee e o porto de Brens”.