Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

El BNG urge a la Xunta prolongar la autovía AG-55 hasta Berdoias al mismo tiempo que el tramo de Santa Irena

Reclama una partida en los presupuestos del próximo año para iniciar el proyecto

Redacción
01/07/2026 18:16
Oscar Insua, diputado del BNG
Oscar Insua, diputado del BNG
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El diputado del BNG por la Costa da Morte e Bergantiños, Óscar Ínsua, urgió a la Xunta a que inicie los trámites del proyecto de la segunda fase de prolongación de la AG-55 , entre la AC-432 en Calo (Vimianzo) y el cruce de Berdoias. Reclamó al Gobierno que incluya en los presupuestos del próximo año una partida para licitar e iniciar los trabajos de este segundo tramo de forma simultánea a los de la primera fase, que comenzarán este verano y unirán Santa Irena con la AC-432. 

Ínsua interpeló este miércoles en la comisión del Parlamento a la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), María Deza Martínez, quien indicó que la Xunta trabaja en la licitación del proyecto constructivo de la  segunda fase de ampliación de la autovía.

El diputado nacionalista lamentó además que la prolongación de la AG-55 “sexa en forma de corredor, cun carril en cada sentido, en vez de autovía, que é o que reivindicamos sempre desde o BNG”, e indicó que “foi unha decisión exclusiva da Xunta do PP, que unha vez máis volve a burlase da Costa da Morte”. 

Ínsua subrayó que “esta comarca non pode esperar ao 2029 para comezar coa segunda fase, porque hai que evitar que o cruce de Vimianzo para Camariñas se converta nun embude e provoque un auténtico caos no tráfico; o PP sería responsable e está nas súas mans evitalo”. Asimismo, destacó que  “hai evitar que os custos se disparen, como sucedeu co primeiro tramo entre Santa Eirena e Calo, onde houbo un incremento de 8 millóns de euros respecto ao inicialmente orzamentado”.

Merecemos respecto e un trato igualitario, porque pagamos os mesmos impostos que o resto de comarcas do país”, señaló el diputado del BNG, que manifestou que “a Costa da Morte é a única comarca do toda a costa atlántica que está desconectada do eixo atlántico”.

Óscar Ínsua recordó que “pasaron máis de 20 anos desde que o PP anunciou o Plan Galicia logo da catástrofe do Prestige, e segue incumprindo os seus propios compromisos; os agravios á nosa comarca son máis que evidentes”. También criticó que “o Plan MOVE, que foi impulsado en 2010 polo Partido Popular na Xunta, está sen executar logo de 16 anos; aparte da ampliación ata Berdoias, falta a conexión ata Cee e o porto de Brens”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vehículos implicados en el accidente en Vimianzo

Cinco personas resultan heridas en un accidente múltiple en Vimianzo
Redacción
El ideal gallego

A música e o teatro volven ás Torres do Allo
Redacción
Oscar Insua, diputado del BNG

El BNG urge a la Xunta prolongar la autovía AG-55 hasta Berdoias al mismo tiempo que el tramo de Santa Irena
Redacción
Una de las actividades de los Premios Fouciño

O concurso de curtas dos VI Premios Fouciño rexistra récords de participación en todas as categorías
Redacción