Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Pinchos Irmandiños, Cea Medieval y mucha música para "asaltar" el castillo en Vimianzo

La localidad está inmersa en una de las celebraciones más singulares de la Costa da Morte 

Redacción
02/07/2026 20:33
Ambiente con Pinchos Irmandiños
Ambiente con Pinchos Irmandiños
C. S.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los vecinos de Vimianzo están inmersos en una de las celebraciones más singulares de la Costa da Morte, el Asalto ao Castelo. Este sábado es el día grande de la fiesta, declarada de Interese Turístico, pero desde el martes se pueden degustar en once establecimientos hosteleros los Pinchos Irmandiños, que convierten la localidad en un hervidero de gente. 

As Costelas do Rei, A Xoia do Conde, Fabas da Revolta, Lanza Irmandiña, Cuxa Nobre... Son algunos de los nombres de los ‘petiscos’ que endulzan los paladares de vecinos y visitantes, que se podrán seguir degustando hasta el sábado, en medio de numerosas propuestas por todo el pueblo.

Este viernes tendrá lugar la tradicional Cea Medieval en el foso del castillo, que un año más permitirá disfrutar de las delicias gastronómicas en un marco incomparable, a los pies de la fortaleza medieval. Para animar la velada, las actuaciones de Pallaso Blanco, Cé Orquestra Pantasma y queimada con el druída Miguel Queiro. Cerca de medianoche comenzarán los conciertos de la mano de Ulex, Che Sudaka, Quinkillada y Yaya dj. Por la tarde también habrá circuito musical para animar las calles con la asociación Trubisquiña y Dautaka Batukada.

Ambiente en los Pinchos Irmandiños
Ambiente en los Pinchos Irmandiños
C. S.

El sábado por la mañana comenzará la feria artesanal en la Praza do Concello, para continuar con un sinfín de actividades durante toda la jornada. En la sesión vermú en el espacio Neghra Sombra se podrá escuchar la música de Lilicleta, Coídos, O Rabelo e Nenaza y Tapa d´Orella.

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, comienza el particular Asaltiño para los más pequeños, con el ataque a la fortaleza a base de globos de agua y otros utensilios menos bélicos. La concentración de las Irmandades Parroquiales en la Praza do Concello y el pregón serán el clímax de la jornada, antes de que se produzca el Asalto ao Castelo a medianoche.

En la zona de conciertos comienza la música a partir de las 20.30 horas, con los grupos De Ninghures y En Tol Sarmiento antes del ataque a la fortaleza. Tras el asalto, ariete en mano y con el pueblo clamando justicia, la paz volverá al pueblo y se retoman los conciertos de la mano de Dakidarría, Los de Marras y Festicultores, que pondrán el broche final.

Cantos de Taberna durante los pinchos
Cantos de Taberna durante los pinchos
C. S.
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Ambiente con Pinchos Irmandiños

Pinchos Irmandiños, Cea Medieval y mucha música para "asaltar" el castillo en Vimianzo
Redacción
El elenco de Teatro sen Tempo, grupo de la Escola de Teatro de Adultos del Concello de Zas

Sen Tempo Teatro representa el domingo su nueva obra en el auditorio de Baio
Redacción
Vehículos implicados en el accidente en Vimianzo

Cinco personas resultan heridas en un accidente múltiple en Vimianzo
Redacción
El ideal gallego

A música e o teatro volven ás Torres do Allo
Redacción