Pinchos Irmandiños, Cea Medieval y mucha música para "asaltar" el castillo en Vimianzo

Ambiente con Pinchos Irmandiños C. S.

Los vecinos de Vimianzo están inmersos en una de las celebraciones más singulares de la Costa da Morte, el Asalto ao Castelo. Este sábado es el día grande de la fiesta, declarada de Interese Turístico, pero desde el martes se pueden degustar en once establecimientos hosteleros los Pinchos Irmandiños, que convierten la localidad en un hervidero de gente.

As Costelas do Rei, A Xoia do Conde, Fabas da Revolta, Lanza Irmandiña, Cuxa Nobre... Son algunos de los nombres de los ‘petiscos’ que endulzan los paladares de vecinos y visitantes, que se podrán seguir degustando hasta el sábado, en medio de numerosas propuestas por todo el pueblo.

Este viernes tendrá lugar la tradicional Cea Medieval en el foso del castillo, que un año más permitirá disfrutar de las delicias gastronómicas en un marco incomparable, a los pies de la fortaleza medieval. Para animar la velada, las actuaciones de Pallaso Blanco, Cé Orquestra Pantasma y queimada con el druída Miguel Queiro. Cerca de medianoche comenzarán los conciertos de la mano de Ulex, Che Sudaka, Quinkillada y Yaya dj. Por la tarde también habrá circuito musical para animar las calles con la asociación Trubisquiña y Dautaka Batukada.

Ambiente en los Pinchos Irmandiños C. S.

El sábado por la mañana comenzará la feria artesanal en la Praza do Concello, para continuar con un sinfín de actividades durante toda la jornada. En la sesión vermú en el espacio Neghra Sombra se podrá escuchar la música de Lilicleta, Coídos, O Rabelo e Nenaza y Tapa d´Orella.

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, comienza el particular Asaltiño para los más pequeños, con el ataque a la fortaleza a base de globos de agua y otros utensilios menos bélicos. La concentración de las Irmandades Parroquiales en la Praza do Concello y el pregón serán el clímax de la jornada, antes de que se produzca el Asalto ao Castelo a medianoche.

En la zona de conciertos comienza la música a partir de las 20.30 horas, con los grupos De Ninghures y En Tol Sarmiento antes del ataque a la fortaleza. Tras el asalto, ariete en mano y con el pueblo clamando justicia, la paz volverá al pueblo y se retoman los conciertos de la mano de Dakidarría, Los de Marras y Festicultores, que pondrán el broche final.