Aquelarre a ritmo de batukada como antesala del Asalto ao Castelo

Aquelarre en la Praza do Concello U. R.

La Praza do Concello de Vimianzo acogió la escenificación del Aquelarre de Ánimas de Palleiro la noche del jueves para llamar a la rebelión popular del Asalto ao Castelo. Los participantes, con antorcha en mano y cánticos de lucha, animaron la noche con los ritmos de la música tradicional de la asociación Trubisquiña primero, y, para culminar el espectáculo, con los sonidos de Dautaka Batukada, llegados desde Tenerife un año más para la celebración del Asalto ao Castelo.

Este evento marca el preludio de la batalla histórica recordando las Revueltas Irmandiñas contra el poder de los señores feudales, que este sábado tiene su día grande en Vimianzo. La Praza do Concello es el epicentro de la fiesta estos días, con mucho ambiente durante todo el día, aparte de la animación callejera por la localidad. Los más pequeños también participan en diferentes actividades relacionadas con esta celebración. Hasta el sábado continúan los Pinchos Irmandiños en once establecimientos de la localidad.