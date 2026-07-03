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Soneira

El Faro Vilán amplía su horario de apertura durante el verano

Las instalaciones están abiertas todos los días excepto los martes, en horario de mañana y tarde

Redacción
03/07/2026 17:37
Vista del Faro Vilán, en Camariñas
Vista del Faro Vilán, en Camariñas
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La Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas informa del nuevo horario de apertura del centro de interpretación del Faro de Cabo Vilán, que se adapta a la temporada de verano para ofrecer un mejor servicio a los visitantes. Las instalaciones abrirán de miércoles a lunes, en horario de 10.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 15.00 a 19.00 horas. Los martes estará cerrado por descanso del personal. 

Esta ampliación del horario permitirá facilitar el acceso a las instalaciones en la época estival para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de uno de los espacios más emblemáticos del litoral gallego. El centro de interpretación del Faro constituye un referente patrimonial, paisajístico y cultural de Galicia, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer de cerca la historia del faro, su relevancia en el ámbito marítimo y la  singularidad de un enclave único en la Costa da Morte. Desde la entidad animan a visitar este lugar a vecinos y visitantes.

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