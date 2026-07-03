El Faro Vilán amplía su horario de apertura durante el verano

Vista del Faro Vilán, en Camariñas EC

La Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas informa del nuevo horario de apertura del centro de interpretación del Faro de Cabo Vilán, que se adapta a la temporada de verano para ofrecer un mejor servicio a los visitantes. Las instalaciones abrirán de miércoles a lunes, en horario de 10.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 15.00 a 19.00 horas. Los martes estará cerrado por descanso del personal.

Esta ampliación del horario permitirá facilitar el acceso a las instalaciones en la época estival para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de uno de los espacios más emblemáticos del litoral gallego. El centro de interpretación del Faro constituye un referente patrimonial, paisajístico y cultural de Galicia, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer de cerca la historia del faro, su relevancia en el ámbito marítimo y la singularidad de un enclave único en la Costa da Morte. Desde la entidad animan a visitar este lugar a vecinos y visitantes.