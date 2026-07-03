Las visitas teatralizadas regresan al castillo de Vimianzo 

Os Quinquilláns en una visita teatralizada anterior IG

Las visitas teatralizadas vuelven este verano al castillo de Vimianzo, una de las actividades incluidas en la programación de la Mostra de Artesanía en Vivo, que se celebra cada verano en la fortaleza medieval.

De la mano de la compañía Os Quinquilláns, referente en el teatro de rúa y en la divulgación del patrimonio en Galicia, el público podrá descubrir la historia del castillo a través de un recorrido dramatizado que combina interpretación, humor y rigor histórico, haciendo de la visita una experiencia participativa y accesible para todos los públicos.

La primera visita teatralizada será este domingo 5 de julio y continuarán los días 12, 19 y 26 de este mes; en agosto los días 2, 9, 16, 23 y 30; y el 6 y 13 de septiembre. Habrá dos sesiones diarias, a las 12.30 y a las 17.00 horas. Son gratuitas, aunque es necesario inscribirse previamente a través del QR. Están dirigidas a personas adultas y menores acompañados.