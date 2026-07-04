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Soneira

El Concello de Vimianzo prepara una excursión al Aquapark de Cerceda para el 16 de julio

Hay 100 plazas disponibles y los interesados deberán anotarse hasta el día 13

Redacción
04/07/2026 12:27
Vista del Aquapark de Cerceda
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El Concello de Vimianzo pone en marcha dos propuestas de ocio para los niños y adolescentes durante el verano: una excursión al Aquapark de Cerceda y los cursos de natación en la piscina municipal. El viaje al Aquapark será el próximo 16 de julio y ya está abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 13 de julio. 

Está dirigido a los jóvenes nacidos entre el 2008 y el 2016. Se ofertan un total de 100 plazas con un precio de 10 euros. Tendrán preferencia las personas empadronadas. La salida está prevista a las 10.30 horas desde la Casa de Cultura, y el regreso alrededor de las 19.00 horas. 

Por otra parte, la piscina municipal acogerá de nuevo los cursos de natación entre el 28 de julio y el 28 de agosto. Habrá dos grupos: uno para los nacidos entre 2019 y 2021 y otro para los nacidos entre el 2013 y el 2019. Las sesiones de impartirán los martes, miércoles y jueves, de 19.00 a 19.45 horas y de 19.45 a 20.30 horas. Hay un total de 60 plazas y el precio es de 10 euros. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 22 de julio. 

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