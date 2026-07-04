El Concello de Vimianzo prepara una excursión al Aquapark de Cerceda para el 16 de julio

Vista del Aquapark de Cerceda IG

El Concello de Vimianzo pone en marcha dos propuestas de ocio para los niños y adolescentes durante el verano: una excursión al Aquapark de Cerceda y los cursos de natación en la piscina municipal. El viaje al Aquapark será el próximo 16 de julio y ya está abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 13 de julio.

Está dirigido a los jóvenes nacidos entre el 2008 y el 2016. Se ofertan un total de 100 plazas con un precio de 10 euros. Tendrán preferencia las personas empadronadas. La salida está prevista a las 10.30 horas desde la Casa de Cultura, y el regreso alrededor de las 19.00 horas.

Por otra parte, la piscina municipal acogerá de nuevo los cursos de natación entre el 28 de julio y el 28 de agosto. Habrá dos grupos: uno para los nacidos entre 2019 y 2021 y otro para los nacidos entre el 2013 y el 2019. Las sesiones de impartirán los martes, miércoles y jueves, de 19.00 a 19.45 horas y de 19.45 a 20.30 horas. Hay un total de 60 plazas y el precio es de 10 euros. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 22 de julio.