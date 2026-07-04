Guerra de agua en el Asaltiño a la espera del “Asalto” final

Guerra de agua en el Asaltiño Raúl López Molina

La guerra de agua en el “Asaltiño” calentó motores para el “Asalto” final de esta noche de sábado en Vimianzo. Niños, jóvenes y adultos cargados con pistolas de agua, sulfatadoras, cubos o barreños, entre otros artilugios, regando a todo y todos los que se encontraban a su paso fue la estampa generalizada desde la Praza do Concello hasta el foso del castillo.

Allí continuó la batalla de agua, “peleando” a ver quien era el que más agua derramaba hacia cualquier lado, y con una incógnita en el aire, ¿quién ha ganado? De hecho, eso parecía lo menos importante porque la esencia de la fiesta está en la participación y eso nunca falla y cada año va a más. Cientos de personas participaron en el Asaltiño bajo un sol de justicia, por lo que el agua era más que bienvenida.

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Al finalizar, se llevó a cabo un obradoiro de baile tradicional y el patio de armas del castillo acogió la tradicional representación teatral, mientras el pueblo se prepara para la concentración de Irmandades Parroquiales, que se reúnen en la plaza para escuchar el pregón, que este año corre a cargo del Festiletras.

Luego, seguirá el circuito musical con Dautaka Batukada, Medio Quinhón, Rapacollóns Big Band y Lilicleta. A partir de las 20.30 horas, los conciertos de De Ninghures y En Tol Sarmiento, para seguir con la representación teatral y el “Asalto” propiamente dicho a medianoche. Al rematar vuelve la música con Dakidarría, Los de Marras y Festicultores que pondrán el broche final.

El domingo en el castillo habrá visitas guiadas y teatralizadas, sesión vermú con Medio Quinhón, y a las 20.00 horas en el castro de As Barreiras tendrá lugar un espectáculo del Festival Atlántica, narración oral con José Luis Gutiérrez, Guti, y visita guiada con el director de las excavaciones del castro, Tito Concheiro.