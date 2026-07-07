Camariñas y Muxía aspiran a formar parte del primer índice europeo de ciudades climáticamente adaptadas

Vista del Cabo Vilán de Camariñas A. Pérez Cavolo

Casi 40 municipios gallegos han sido preseleccionados para formar parte del primer índice europeo de ciudades climáticamente adaptadas, que pone en marcha el International Institute for Promotion of Science in Organizations (IIPSO).

Este organismo ha comenzado los trabajos de selección de los municipios y comarcas europeos candidatos a integrar este índice, entre los que se incluyen 500 municipios aspirantes en toda España.

En Galicia, la lista de los 38 preseleccionados ha sido la siguiente: A Coruña, A Guarda, Allariz, Arzúa, Baiona, Betanzos, Burela, Camariñas, Cambados, Cangas do Morrazo, O Barco do Valdeorras, Foz, Lalín, Moaña, Mondariz, Muros, Muxía, Nigrán, Noia, O Grove, O Rosal, Ortigueira, Padrón, Pontearea, Pontevedra, Pontedeume, Rianxo, Ribadeo, Ribeira, Sada, Sanxenxo, Silleda, Tomiño, Valdoviño, Vigo, Vilagarcia do Arousa, Vilanova do Arousa y Viveiro.

Para la selección de los municipios candidatos se han ponderado cuatro parámetros: grado de compromiso o sensibilidad ante los efectos del cambio climático; predisposición para diseñar planes y acciones contra el cambio climático; ubicación en zonas de especial valor medioambiental o elevado riesgo de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático; así como nivel de integración del criterio de resiliencia en las políticas de desarrollo urbanístico e infraestructuras del municipio.

Señala que en España "el nivel de implementación del Plan Nacional de Adaptación Climática PNACC (2021-2030), y las medidas contenidas en el mismo, es aún muy bajo entre los municipios". "Menos del 14% de los municipios españoles ha implementado o está implementando las medidas contenidas en el PNACC a tan solo tres años de su vencimiento, lo que incrementa notablemente sus niveles de riesgo antes futuras amenazas climáticas", avisa.

Con el objetivo de impulsar la implementación de la Estrategia Europea Contra el Clima y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en los municipios europeos, el International Institute for Promotion of Science in Organizations pone en marcha este índice.

Los cinco municipios que mejor puntuación alcancen en su categoría (menos de 10.000 habitantes, 10.000 a 60.000 habitantes, 60.000 a 150.000 habitantes, más de 150.000 habitantes) durante el proceso de certificación serán incorporados al índice.