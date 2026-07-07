La mejor música de cámara en las Torres do Allo, con Aida Piano Trío

Aida Piano Trio actuarán el sábado 11 en las Torres do Allo EC

El Concello de Zas continúa con su intensa programación de verano en las Torres do Allo, que se preparan para acoger una de las grandes citas de la temporada. Será el sábado 11 de julio a las 19.00 horas, con el concierto de Aida Piano Trío, una formación que está consolidado su presencia en la primera línea de la música de cámara europea y que ofrecerá una experiencia artística única combinando cultura y patrimonio.

El trío, integrado por Esther Zaglia (violín), Clélia Le Bret (cello) y Sofía Medina (piano), es ampliamente reconocido por la sensibilidad de sus interpretaciones y su capacidad para conectar con el público. Formado en el prestigioso Royal College of Music de Londres, el grupo continuó perfeccionándose en Stauffer Academy de Cremona (Italia) bajo la dirección de Bruno Giuranna, y refinando su identidad artística con la guía de figuras de la talla de Danny Driver, Dina Parakhina o Alexander Chaushian.