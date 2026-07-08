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Soneira

Callos y cumbias de Ráfaga en la Faguía de Carnés 

Este jueves se celebra la tradicional degustación de callos en la parroquia vimiancesa 

Redacción
08/07/2026 21:12
Degustación de callos el pasado año en la Faguía
IG
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Los vecinos de la parroquia vimiancesa de Carnés celebran estos días sus fiestas populares de San Cristovo, que comienzan esta tarde con la tradicional Faguía, Festa de Interese Turístico Galego. A partir de las ocho de la tarde comenzará la degustación de los callos en el recinto de la Cerca, que volverá a congregar a cientos de personas. La charanga Os Támega será la encargada de amenizar el evento. 

Antes, a las 19.00 horas, habrá misa solemne y procesión con la banda de gaitas Trubisquiñas. Y al rematar la degustación de callos tendrá lugar el primer gran concierto de las fiestas, Ráfaga, que pondrá a bailar cumbias a todos los asistentes. La banda argentina fue una de las principales atracciones de las fiestas del San Xoán de Carballo, demostrando un gran poder de convocatoria. Acompañarán a Ráfaga los dj Tincinho, Martín Díaz y la disco móvil Mega CDC para animar la verbena. 

Las fiestas continuarán el viernes 10, el día grande del patrón San Cristovo. Habrá misas desde las 9.00 horas y la solemne será a las 13.00, seguida de procesión con la charanga Noroeste. Seguirá la sesión vermú con Nueva Fuerza, que por la noche estará acompañada del grupo Extra, un referente de las bachatas, además de Martín Díaz y la Mega CDC.

 El sábado 11 habrá sesión vermú con Laura Añón, Compota y Sevilla, y por la noche, verbena con el Combo Dominicano, Mike Morato, Martín Díaz y Mega CDC. El domingo cierra los festejos una macro sesión vermú con la orquesta Solara, Tincinho y dj MP, y por la noche, verbena Solara y Gran Parada.

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