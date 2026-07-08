La Carballeira de Zas renueva su compromiso solidario con el síndrome de Rett

Imagen de la pasada edición de la Carballeira Raúl López

La organización de la Festa da Carballeira de Zas ha confirmado la renovación de su acuerdo de colaboración con la Asociación Nacional para la Investigación del Síndrome de Rett (Mi Princesa Rett). Así, destinará un euro de cada entrada o abono adquirido por el público en esta 41º edición del festival para esta entidad. La Festa da Carballeira será el 7 y 8 de agosto.

El síndrome de Rett es una enfermedad neurológica rara que afecta principalmente a niñas, provocando una grave discapacidad motriz e intelectual. La asociación Mi Princesa Rett trabaja en el apoyo a las familias, en la visibilización de esta patología y en la recaudación de fondos para su estudio clínico.

Los fondos obtenidos a través de la recaudación solidaria del festival se destinarán a financiar los proyectos de investigación científica que se llevan a cabo en el hospital San Juan de Dios de Barcelona, el único centro de referencia en España para el estudio de esta enfermedad.

Asimismo, las ayudas ayudarán a costear terapias de apoyo que resultan fundamentales para la calidad de vida de las niñas que no están cubiertas por la sanidad pública, tales como la hipoterapia (terapia con caballos), la terapia con delfines o as sesiones de fisioterapia neurológica.

El director del festival, Diego Blanco, valoró la continuidad de esta colaboración. "Para nós a Carballeira é música, pero sobre todo é comunidade. Renovar o apoio a 'Mi Princesa Rett' permítenos ir máis alá da festa e implicar a todo o noso público nunha causa tan necesaria”,afirma.

Los abonos para asistir al festival se pueden comprar a través de la página web oficial del evento y en sus redes sociales.