Callos para todos en la Faguía de Carnés 

Faguía de Carnés R. T.

La Faguía de Carnés, en el municipio de Vimianzo, cosechó este jueves un nuevo éxito al reunir a cientos de personas para la popular degustación de callos. Como ocurre cada 9 de julio, en la víspera de San Cristovo, los comensales se reúnen en la cerca, cumpliendo con una antigua tradición cuando se elaboraba este plato típico para dar de comer a los pobres.

Declarada Festa de Interese Turístico, la Faguía demostró de nuevo su poder de convocatoria como aperitivo del día grande de San Cristovo. También hubo misa y procesión con la bajada del santo. Para la noche estaba previsto el primer concierto a cargo de Ráfaga. Este viernes habrá misa solemne en honor al patrón a las 13.00 horas, sesión vermú y por la noche, segundo concierto con el grupo Extra, acompañado de Nueva Fuerza, Martín Díaz y disco móvil Mega CDC. Las fiestas seguirán hasta el domingo.

Este viernes también se celebra en Baio (Zas) la fiesta de San Cristovo, con la tradicional procesión motorizada. La misa solemne será a las 12.00 horas y a continuación comienza la procesión y la bendición de los vehículos. La sesión vermú estará amenizada por el grupo Alianza, que por la noche estará acompañado de la orquesta París de Noia. Las fiestas siguen el sábado con verbena a cargo de Galia y Bomba.

Faguía de Carnés R. T.

Este viernes están previstas diferentes propuestas lúdicas y culturales por la Costa da Morte. En Camelle (Camariñas) comienza una nueva edición del City of Agra con feria marinera, visita guiada a la sala de naufragios para conocer la historia marítima de Camelle, y por la noche, representación de la obra “Palilladas II” y comedia a cargo de Demi Marcote y Tito Rober. El evento continúa el sábado y el domingo con diferentes propuestas como la ruta animada, música y la arribada de los náufragos, entre otras.

La Costa da Morte se convertirá el fin de semana en un hervidero de fiestas y celebraciones donde destacan el Entroido de Verán de Fisterra, el Castro Animado de Cabana, la Festa Mariñeira de Niñóns (Ponteceso) o la Festa da Parroquia de Cances (Carballo), entre otras.