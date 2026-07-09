La Fundación Amigos de Galicia impulsa la formación digital de las personas mayores en Camariñas con cursos en Camelle y en el núcleo urbano

El uso del móvil es una parte del curso Archivo

La Fundación Amigos de Galicia acerca las nuevas tecnologías a las personas mayores a través de sus cursos de competencias digitales, una iniciativa que durante este mes de julio se está desarrollando en Camariñas con un total de 22 participantes repartidos entre las localidades de Camelle y Camariñas.

Las formaciones se celebran los días 6, 8, 13 y 15 de julio, en horario de mañana. En Camelle, las sesiones tienen lugar a las 9:30 horas en el Museo Man, mientras que en Camariñas se imparten a las 11:30 horas en el Centro de Iniciativas.

El objetivo de esta iniciativa es reducir la brecha digital y dotar a las personas mayores de los conocimientos necesarios para desenvolverse con autonomía y seguridad en el uso de su teléfono móvil, abordando tanto las funciones más básicas como otras más avanzadas que facilitan su día a día.

A lo largo de las sesiones, los participantes aprenden a realizar tareas tan útiles como gestionar el teléfono mientras mantienen una llamada, utilizar correctamente el GPS, compartir ubicaciones diferenciando entre la ubicación actual y la ubicación en tiempo real, enviar mensajes de voz de una sola reproducción, compartir fotografías, realizar videollamadas o mejorar la calidad de las imágenes y vídeos que capturan con su dispositivo.

Además, el programa dedica una parte importante a la realización de gestiones administrativas y bancarias desde el móvil. Entre los contenidos destacan la solicitud de citas médicas a través de la aplicación del Sergas, la obtención y utilización de la Chave365 para acceder a informes y trámites electrónicos, la gestión del correo electrónico y la cancelación de suscripciones no deseadas, así como el aprendizaje para realizar transferencias bancarias, pagar recibos en cajeros automáticos o activar y utilizar Bizum.

La seguridad digital también ocupa un lugar destacado dentro de la formación. Los asistentes aprenden a identificar mensajes fraudulentos y distinguirlos de las comunicaciones oficiales, bloquear llamadas de spam y adoptar hábitos que les permitan navegar y comunicarse con mayor tranquilidad y confianza.

Con estas acciones, la Fundación Amigos de Galicia continúa apostando por la inclusión digital como una herramienta fundamental para favorecer la autonomía, la participación social y la calidad de vida de las personas mayores, permitiéndoles acceder a servicios cada vez más presentes en el entorno digital.