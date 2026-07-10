El PSdeG denuncia falta de transparencia de la Xunta sobre las prospecciones mineras en Zas, Cabana y Laxe

La diputada carballesa Patricia Iglesias Cedida

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias denunció este viernes en comisión parlamentaria la “falta de información activa e de transparencia da Xunta” con respecto al permiso de investigación minera denominado Jorge Reyes, otorgado a la empresa Caolines de Vimianzo, en los municipios de Zas, Laxe y Cabana.

Iglesias lamentó que muchos de los afectados por las prospecciones se hayan enterado a través de los medios de comunicación. A estos vecinos les aseguró que "no están solos" y que cuentan con el apoyo del PSdeG, cuya portavoz en Zas, Sheila Rial, está en contacto directo con ellos para prestarles ayuda.

Patricia Iglesias criticó que la Administración gallega publicase en el Diario Oficial de Galicia del pasado 29 de mayo el permiso de investigación después de que el trámite de información pública se anunciase también en el DOG el 4 de diciembre de 2018. “De verdade alguén cre que publicar un anuncio no DOG hai oito anos é garantir que a veciñanza está informada?”, cuestionó.

"O outorgamento este ano xerou unha enorme preocupación social na parroquia de Fornelos e no conxunto da comarca, evidenciando que moitos veciños e veciñas descoñecían o estado real da tramitación administrativa”, añadió la socialista.

Si bien reconoce que “iso é cumprir o trámite administrativo”, non informa a los vecinos de lo que va a pasar con la concesión del permiso en sus propiedades, cómo se harán las catas o como les van a afectar. Por eso, pregunta a la Xunta si abrirá un nuevo trámite de información pública.

Iglesias enmarcó esta situación "na improvisación, falta de planificación, opacidade e conflito permanente” que guían la gestión de los recursos mineros por parte del la Xunta, citando casos como los de Corcoesto, San Finx, Varilongo ou Coéns.

Por eso, exige al Gobierno gallego que se comprometa a recibir a representantes de la asociación de vecinos de Fornelos. Adelantó que los afectados prevén solicitar un encuentro con el jefe territorial de Minas de la provincia.