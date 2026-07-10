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Soneira

Vehículos engalanados para honrar a San Cristovo en Baio 

Las calles de la localidad acogieron la tradicional procesión, con la bendición del párroco

Redacción
10/07/2026 19:42
Procesión de San Cristóbal en Baio (14)
Procesión de San Cristóbal en Baio (14)
Mar Casal
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Los vecinos de Baio (Zas) honraron este viernes a San Cristovo, patrón de los conductores, con la tradicional procesión de vehículos por la localidad, engalanados para la ocasión. El párroco, Francisco Gómez-Canoura, impartió la bendición a todo tipo de vehículos, desde coches clásicos hasta bicicletas, quads o coches infantiles que desfilaban por la calle principal. 

La Banda de Música Eduardo Pondal de Corme fue la encargada de los pasacalles, acompañada de los gaiteiros de la asociación Adro. También hubo sesión vermú con la orquesta Alianza, que por la noche estará acompañada de la París de Noia. Este sábado honran a Santa Bárbara, con sesión vermú y verbena. 

También en la parroquia vimiancesa de Carnés honraron este viernes a San Cristovo, tras el arranque del jueves con la tradicional Faguía, donde los callos volvieron a arrasar, y por noche, cumbias con el grupo Ráfaga. Este sábado 11 habrá misa solemne a las 13.00 horas, y a continuación, sesión vermú con Laura Añón, Compota y Senlla. Por la noche animarán la verbena El Combo Dominicano, Mike Morato, Martín Díaz y la Mega CDC.

 Las fiestas rematan el domingo, el mismo día que honran a San Cristovo en Cee, con la tradicional procesión motorizada por la localidad. Además, la Costa da Morte vivirá un intenso fin de semana, con celebraciones en prácticamente todos los lugares. 

Procesión de San Cristóbal en Baio (33)
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Mar Casal
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