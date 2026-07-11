Nueva pista forestal en Cabo Vilán para contribuir a la lucha contra los incendios

Diego Calvo, con los miembros de A Croa, este sábado Cedida

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitó este sábado, junto con la directora xeral de Planificación y Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, la nueva pista forestal de casi un kilómetro en el monte Cabo Vilán de Camariñas, en la que la Xunta invirtió más de 30.600 euros, cofinanciados a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027.

Según explicó el conselleiro, pistas forestales como esta, que la Consellería do Medio Rural está ejecutando, contribuyen a la prevención de los incendios forestales y a mejorar la capacidad de respuesta frente a los mismos.

A través de esta actuación se mejoró el tramo con trabajos de nivelación y acondicionamiento de la caja del camino con motoniveladora, el extendido y compactación de una base de zahorra natural, la limpieza de cunetas con retroexcavadora y la construcción de dos pasos de agua. De este modo, se pretende facilitar el acceso a este monte por parte del servicio de prevención y defensa de incendios forestales, para garantizar la correcta circulación de los vehículos contra incendios. Además, también se busca interrumpir la continuidad de la vegetación en la zona en caso de declararse un incendio.

Diego Calvo puso en valor la importancia de la colaboración entre administraciones, como en este caso entre la Xunta y el Concello de Camariñas, y también con los propietarios, a través de la asociación de Propietarios A Croa, para la ejecución de esta pista. En el caso de esta entidad, se trata de una agrupación forestal de gestión conjunta, colectivos con los que la Xunta mantiene líneas de apoyo debido a su contribución a poner en valor el monte gallego. En esta línea, agradeció a A Croa el trabajo que realiza en proyectos destinados a la recuperación productiva del monte y a su conservación.

La nueva pista en el monte Cabo Vilán se suma a otras tareas de desbroce en caminos en el Distrito Forestal V, que continúan este verano con la intervención de un robot destinado a esta tarea en la zona.

El conselleiro de Presidencia hizo referencia también a los 213 millones del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) de este año, más de 75,38 millones de euros corresponden íntegramente a la prevención, lo que supone un 50% más respecto al año pasado.

Diego Calvo reafirmó además el compromiso de la Xunta con la prevención en las franjas secundarias, las que rodean los núcleos de población, y señaló que el convenio firmado con Seaga para la gestión de biomasa en estas zonas, y a través del cual se presta apoyo a particulares y entidades locales en el cumplimiento de sus obligaciones, cuenta con un presupuesto anual de 25 millones de euros, el doble que el anterior.