Al menos media docena de incendios provocados por los rayos de la tormenta en la comarca

Incendio en Vimianzo causado por los rayos

La intensa tormenta con aparato eléctrico que acaba de afectar a toda la comarca ha provocado varios incendios forestales en la comarca. Los equipos de emergencias trabajan en estos momentos en al menos media docena: cuatro en Vimianzo y los demás en Zas, Laxe y Coucieiro (Muxía). Todos ellos causados por los rayos.

En el caso de Vimianzo son dos fuegos en Salto, otro en Pasarela y un cuarto en Señoráns, este último de grandes dimensiones. En la zona trabajan cinco cuadrillas, cuatro agentes y tres motobombas trabajan en la zona, pero se espera la llegada de más efectivos. El aviso se produjo a las 20.30 horas.