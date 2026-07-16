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Soneira

La Costa da Morte honra a la patrona de los marineros 

Las procesiones marítimas de Camariñas, Corme y Corcubión fueron los actos más concurridos

Redacción
16/07/2026 18:58
Fiestas y procesión del Carmen en Corme (34)
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La Costa da Morte se convirtió de nuevo en epicentro festivo en este 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros. Aunque Camariñas, Corme (Ponteceso) y Corcubión son los principales focos de la jornada con las tradicionales procesiones marítimas, el ambiente festivo se traslada a prácticamente todos los lugares de la zona, incluyendo también localidades de interior como Zas, donde este jueves vivieron su día grande.

En Camariñas la danza de arcos volvió a ser uno de los grandes atractivos de este día, llenando la localidad de música y colorido desde primeras horas, convertida en un hervidero de gente durante toda la jornada. Tras la misa de campaña en el puerto siguió la tradicional procesión marítima hasta Muxía, con los barcos engalanados y llenos a reventar para transportar a todas las personas, entre los devotos y los más festeiros que convierten la travesía en una verdadera discoteca móvil.

 También se llevó a cabo la ofrenda floral, sesión vermú con la orquesta Acordes, que por la noche estará acompañada de Olympus. Las charangas O Rumbo y Santa Compaña animarán la tarde. Las fiestas se prolongarán hasta el domingo.

Los vecinos de Corme también expresaron su devoción por la patrona de los marineros en este día festivo que abrió con los pasacalles de la Banda Ateneo de Negreira. Al finalizar la misa solemne se llevó a cabo la tradicional procesión para honrar a la Virgen, para continuar con la sesión vermú a cargo de la orquesta Principal. Completarán la jornada festiva los Cantos de Taberna y verbena con Principal La Oca Band. El sábado se celebra una nueva edición de la Festa do Percebe, por lo que se aguardan miles de personas en esta villa marinera.

En Corcubión vivieron igualmente una jornada festiva con la procesión marítima y sesión vermú. Por la noche también habrá verbena con la orquesta Salsarena y disco CDC. Las fiestas continúan el viernes y sábado.

También en Cee honran a la Virgen del Carmen, aunque aquí los actos litúrgicos son de tarde. Hay misa solemne en el santuario a las 19.00 horas y a continuación, procesión marítima hasta el paseo marítimo, con ofrenda floral y la Salve Marinera.

Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen continuarán el fin de semana en otros puntos de la comarca como Borneiro (Cabana), Caión (A Laracha), Barizo (Malpica) o Cerceda, entre otros.

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Corme vivió un emotivo día del Carmen

Fiestas y procesión del Carmen en Corme (48)Ver más imágenes
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Embarcaciones de todos los tamaños participaron en el recorrido por la ría

Concurrida procesión marítima en CamariñasVer más imágenes
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