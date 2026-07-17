Los casi 6 kilómetros de prolongación de la autovía da Costa da Morte estarán listos en 3 años

Visita a las obras de la autovía de la Costa da Morte Mar Casal

Las obras de prolongación de la autovía de la Costa da Morte dieron el pistoletazo de salida este viernes con la supervisión de los trabajos por parte de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, acompañada de la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo. Las primeras actuaciones se centran en la limpieza, desbroce de la zona afectada y movimiento de tierras.

La nueva infraestructura contará con 5,8 kilómetros y arrancará justo donde termina la vía actual, desde Santa Irena hasta la conexión con la carretera autonómica AC-532 que va a Camariñas, a su paso por Calo. Todo el recorrido discurrirá íntegramente por el municipio de Vimianzo. En total se invertirán algo más de 36 millones de euros y las obras estarán listas dentro de 36 meses, por lo que si todo va según lo previsto, sería en el verano de 2029.

Tanto la conselleira como el ingeniero de las obra destacaron la complejidad de esta infraestructura, de ahí que se demore durante tanto tiempo. En estas primeras actuaciones también se incluyen trabajos de investigación geotécnica para determinar las características del terreno de cara a la cimentación de las futuras estructuras.

Martínez Allegue detalló que se construirán tres viaductos, dos sobre el río grande y uno de casi 250 metros sobre el río de Vimianzo, que debido a su complejidad supondrán la mitad del presupuesto, con una inversión de 18 millones de euros. También señaló que habrá dos enlaces y la previsión de un tercero con el polígono industrial de Vimianzo, seis pasos superiores, tres inferiores y seis obras de drenaje.

La vía contará con dos carriles y un tercer carril de adelantamiento durante un tramo de más de un kilómetro. La conselleira subrayó que la nueva infraestructura permitirá mejorar la “conectividade da Costa da Morte e tamén a competitividade” ante el futuro enlace de conexión con el parque empresarial, además de reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad viaria. Martínez Allegue insistió en la “complexidade” de la obra, aunque confía en que se cumplan los plazos previstos de 36 meses para su ejecución.

Visita a las obras de la autovía Mar Casal

También destacó que se llevará a cabo con financiación pública y que será una autovía libre de peaje “como todo o que estamos a facer dende a Xunta de Galicia”. Acompañaron a la conselleira en la visita los alcaldes de Zas, Cabana, Laxe y Vimianzo, además de los representantes del PP en Camariñas y Vimianzo y el diputado Rubén Lorenzo.

Demanda histórica

Diez años después de que entrase en funcionamiento la autovía de la Costa da Morte, con una longitud de 28 kilómetros, empieza a gestarse otra demanda histórica con el enlace hasta Calo, aunque todavía no hay fecha para la principal reclamación vecinal, la prolongación hasta Berdoias, tal como se anunció en su día.

La conselleira de Infraestructuras reconoció ayer que los trámites administrativos “ás veces semellan demasiado longos”, como ocurrió en este caso. En junio del pasado año el Consello da Xunta aprobó el proyecto de construcción de la vía y desde entonces hubo que superar diferentes trámites hasta su licitación y la adjudicación definitiva de los trabajos.