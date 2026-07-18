La Xunta apoya con cerca de 300.000 euros la fábrica de piensos Agrosoneira, en Vimianzo

La Xunta apoya las instalaciones de Agrasoneira XG

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitó las instalaciones de Agrosoneira, en Vimianzo, beneficiaria de una ayuda de cerca de 290.000 euros para desarrollar una nueva línea de granulación en su fábrica de piensos. Esta subvención pertenece a la línea de ayudas para la transformación y comercialización de productos agrarios.

Durante la visita, Balseiros destacó la importancia de esta línea de apoyo, que contribuye a generar un valor añadido en el territorio, incentivando a las entidades beneficiarias a llevar a cabo inversiones materiales o inmateriales para la creación, ampliación y modernización de las instalaciones agrarias gallegas.

Entre los principales objetivos se encuentra mejorar las tecnologías y procedimientos de desarrollo de nuevos productos, lograr una calidad superior que permita la apertura de nuevos mercados y aumentar el valor de las producciones agrarias. En este sentido, se busca la creación y modernización de instalaciones colectivas para la comercialización en origen de productos agrarios, entre otros aspectos.

Esta línea de apoyo cuenta este año con un presupuesto total de casi 19 millones de euros hasta el 2028, que se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac). Desde 2016 se destinaron más de 195 millones para apoyar 614 proyectos.