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Nace"Nouturnio de Vimianzo", una propuesta para conocer los secretos escondidos del castillo medieval

La primera visita teatralizada nocturna será el 31 de julio y se prolongará en tres nuevas sesiones en agosto y septiembre

Redacción
18/07/2026 12:22
Izado del pendón en el castillo
Izado del pendón en el castillo
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El Concello de Vimianzo incorpora como novedad a su programación estival "Nouturnio de Vimianzo", una visita teatralizada nocturna que permitirá descubrir el castillo medieval de forma diferente, entre la historia, la leyenda y la interpretación. Será los días 31 de julio, 5 y 21 de agosto y el 5 de septiembre a las 22.00 horas. La fortaleza se convertirá en un escenario vivo donde sus muros, 'recunchos' y personajes escondidos cobrarán protagonismo al caer la noche. 

Será un recorrido guiado teatralizado que sumergirá a los asistentes en los misterios que forman parte de la memoria del castillo, combinando patrimonio, cultura y espectáculo en una experiencia inmersiva para todos los públicos. Con esta iniciativa, el Concello de Vimianzo amplía su oferta cultural estival y continúa apostando por nuevas fórmulas de divulgación patrimonial que permitan acercar la historia local de forma atractiva y participativa. 

Las plazas serán limitadas y hay que inscribirse a través del código QR habilitado en el cartel de la actividad. La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, destaca que esta nueva propuesta "permitirá vivir o Castelo desde outra perspectiva, aproveitando a maxia da noite para crear unha experiencia singular que combina patrimonio, emoción e cultura".

"Nouturnio de Vimianzo" será una de las principales novedades culturales del verano, reforzando el papel del castillo como epicentro de la programación cultural y turística del municipio.

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