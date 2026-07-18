Rescatado un bañista inconsciente en la playa de Arou

El hombre fue evacuado en helicóptero EC

Un septuagenario de Ponte do Porto (Camariñas) que este sábado se encontraba en la playa de Arou, en el mismo municipio camariñán, fue rescatado inconsciente del agua. Otros bañistas que estaban en el arenal dieron la voz de alarma al ver a una persona boca abajo en el agua, y entre los socorristas y bañistas consiguieron sacarlo del agua.

Con la ayuda de dos sanitarios que había en la playa, Protección Civil de Camariñas y socorristas consiguieron reanimarlo, después de una hora de maniobras, aunque seguía inconsciente. El hombre fue evacuado en helicóptero a un centro sanitario.

El suceso de produjo sobre las seis de la tarde. El hombre pudo sufrir una indisposición mientras se bañaba y la rápida intervención del personal sanitario que estaba en el propio arenal evitó un fatal desenlace. Hasta el lugar también se desplazó la alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, quien destacó el trabajo realizado por los sanitarios y el resto del personal en el propio arenal para conseguir reanimarlo.