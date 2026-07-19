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Soneira

Arde un vehículo estacionado en la Fonte dos Cabalos, en Vimianzo

Los conductores que pasaban por la comarcal 552 alertaron a los vecinos con sus bocinas

Redacción .
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19/07/2026 12:13
Vehículo calcinado en Vimianzo
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Un vehículo Renault Megane que se encontraba estacionado en la rúa Fonte dos Cabalos, en Vimianzo, en el margen derecho de la carretera comarcal AC552 hacia Fisterra, resultó casi totalmente calcinado en la madrugada de este domingo. Los hechos se produjeron alrededor de las 5.30 horas. 

Los vehículos que circulaban a esa hora por la vía, ya que al coincidir varias fiestas por la zona había mucho tráfico, alertaron de los hechos con sus bocinas y pitidos, por lo que los vecinos de la zona salieron a ver lo que ocurría y ya vieron al turismo en llamas. Los residentes de los inmuebles ayudaron a sofocar las llamas y evitar daños mayores. Un segundo vehículo que estaba estacionado en el mismo lugar, un Volkswagen Golf, también fue afectado por la propagación del fuego, aunque los daños fueron de carácter leve.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos del parque de Cee, aunque las llamas ya habían sido sofocadas y no había riesgo de que se propagasen por la zona.

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