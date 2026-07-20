Luz Casal será Hija Adoptiva de Camariñas

La artista Luz Casal EC

El Concello de Camariñas celebrará el 29 de julio un pleno extraordinario para el nombramiento de la artista Luz Casal como Filla Adoptiva. La sesión estará abierta a todo el mundo y la propia artista confirmó su presencia en el acto institucional.

Luz Casal se mostró muy agradecida y emocionada por este reconocimiento, que supone "un honor grandísimo", tal como ella misma expresó. Desde el Concello subrayan que este título se debe a la "impagable promoción internacional" que la artista hizo del municipio interpretando la canción tradicional "Camariñas".

El gobierno local quiere destacar la evolución de esta pieza clave de la tradición oral, que fue rescatada por el grupo Luar na Lubre, convirtiéndose en un clásico de la música folk a finales de los años 90, y después Luz Casal recogió el testigo dándole una dimensión global e inédita.

"Luz Casal colleu unha das nosas cantigas máis senlleiras e elevouna á categoría de himno internacional", explican desde el Concello. Al incorporarla a su repertorio, la cantante logró que el nombre de Camariñas llegase a públicos masivos y a los auditorios más prestigiosos del mundo, que no suelen consumir música de raíz,l Gobierno local. En su voz la canción se convirtió en un hilo conductor que une la villa, el mar y los vecinos con la diáspora y con los amantes de la música en cualquier rincón del planeta.

Con el nombramiento de Filla Adoptiva, el Concello y los vecinos de Camariñas buscan devolver a la artista natural de Boimorto una pequeña parte de todo el cariño y la proyección que ella le ha regalado a la villa, "reforzando para sempre o vínculo inquebrantable entre Luz Casal e a terra das palilleiras", destacan.