Los rostros de los vecinos de Camelle, en el Museo de Man

Begoña Tajes con Pose en el Museo Man de Camelle EC

El Museo Man de Camelle, en el concello de Camariñas, acoge desde el día 19 de julio la exposición “Retratos para lembrar”. Bajo el pseudónimo de Pose, Xosé Pérez inmortalizó las caras de sus vecinos en una singular colección artística. Se podrá ver hasta el día 31 de este mes de julio.

“Isto está pensado dende o ano 2021”, admite Pose, que entonces ya tenía una idea bastante clara sobre la muestra, que reúne a muchos de sus amigos y vecinos de Camelle, dibujado sus rostros a lápiz sobre papel. Para los hombres utilizó principalmente la técnica del blanco y negro, mientras que en los retratos de mujeres optó por una paleta de colores completa.

Begoña Tajes, la concejala de Servicios Sociales e igualdad, fue la encargada de inaugurar la muestra. El Museo de Man no es el único lugar donde se pueden encontrar estas obras, sino que se pueden encontrar en otros establecimientos de la localidad como Café Pub Marítimo, Miña Nai, Café Bar Rotterdam, Paella o el Estanco.

A finales del mes, Pose regalará las piezas a todas las personas que representan. El artista insiste en que se trata de una exposición “sen ánimo de lucro ningún”, enriqueciendo todavía más el patrimonio cultural del lugar.