Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Corcubión y Camariñas regresan el medievo durante el fin de semana 

En la villa corcubionesa uno de los principales atractivos es el desembarco de este viernes 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/07/2026 22:23
Desembarco en Corcubión en la pasada edición
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Corcubión regresa de nuevo a la Edad Media durante este fin de semana, con la edición número 24 de su mercado, al igual que Camariñas. Hasta el domingo se llevarán a cabo más de 200 actividades con el desembarco de este viernes por la tarde como principal atractivo en la villa corcubionesa. Puestos gastronómicos, cetrería, luchas medievales, animación callejera, malabares y conciertos son las principales propuestas de los tres días. 

El mercado abre este viernes a las 11.00 horas y a las 13.00 se llevará a cabo el izado del pendón. El plato fuerte llegará a las 20.00 horas con la recreación histórica del desembarco de las tropas del Arzobispo Rodrigo de Luna, culminando la noche a las 23:30 horas con el espectáculo pirotécnico y musical de gran formato Deabru Beltzak–Tambores de Lume. La coincidencia de las mareas hizo adelantar la representación a media tarde. El sábado la actriz Judith Fernández pronunciará el pregón, para dar paso a una nueva jornada repleta de actividad. 

En Camariñas se celebra una nueva edición de O Encaixe no Camiño. Este viernes abrirán los puestos en el paseo marítimo a partir de las cinco de la tarde y el sábado será uno de los días grandes. Se llevará a cabo la recreación del desembarco del rey Alfonso VIII en la zona portuaria, para seguir con nuevas propuestas, y el domingo, caminata hasta Cereixo por la mañana, y por la tarde, recreación de la llegada del encaje a Camariñas y un desfile de moda. 

El sábado también se celebrará la Festa do Marisco, con degustación de percebes y mejillones, aderezado de la música de O Tren da Unha. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Corcubión y Camariñas regresan el medievo durante el fin de semana
Redacción
Exposición en el Museo Man de Camelle

Los rostros de los vecinos de Camelle, en el Museo de Man
Redacción
Vista de la sede consistorial de Zas

Adega critica que la Xunta vuelve a retrasar zonas vulnerables a nitratos y acumula "26 años de demora"
Redacción
Jaume Bernabeu, autor del documental, con los responsables de la firma camariñana Agocho do Bico

Camariñas protagoniza el nuevo capítulo del documental 'Orígens' que se estrena este miércoles en YouTube
Redacción