Corcubión y Camariñas regresan el medievo durante el fin de semana 

Desembarco en Corcubión en la pasada edición IG

Corcubión regresa de nuevo a la Edad Media durante este fin de semana, con la edición número 24 de su mercado, al igual que Camariñas. Hasta el domingo se llevarán a cabo más de 200 actividades con el desembarco de este viernes por la tarde como principal atractivo en la villa corcubionesa. Puestos gastronómicos, cetrería, luchas medievales, animación callejera, malabares y conciertos son las principales propuestas de los tres días.

El mercado abre este viernes a las 11.00 horas y a las 13.00 se llevará a cabo el izado del pendón. El plato fuerte llegará a las 20.00 horas con la recreación histórica del desembarco de las tropas del Arzobispo Rodrigo de Luna, culminando la noche a las 23:30 horas con el espectáculo pirotécnico y musical de gran formato Deabru Beltzak–Tambores de Lume. La coincidencia de las mareas hizo adelantar la representación a media tarde. El sábado la actriz Judith Fernández pronunciará el pregón, para dar paso a una nueva jornada repleta de actividad.

En Camariñas se celebra una nueva edición de O Encaixe no Camiño. Este viernes abrirán los puestos en el paseo marítimo a partir de las cinco de la tarde y el sábado será uno de los días grandes. Se llevará a cabo la recreación del desembarco del rey Alfonso VIII en la zona portuaria, para seguir con nuevas propuestas, y el domingo, caminata hasta Cereixo por la mañana, y por la tarde, recreación de la llegada del encaje a Camariñas y un desfile de moda.

El sábado también se celebrará la Festa do Marisco, con degustación de percebes y mejillones, aderezado de la música de O Tren da Unha.