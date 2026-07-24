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Soneira

Más de un centenar de niños aprenden sobre el eclipse en Vimianzo

Los pequeños participaron en los campamentos de conciliación del Vimiverán

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/07/2026 18:09
Clausura del campamento Vimiverán
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El Concello de Vimianzo clausuró este viernes el segundo turno del Vimiverán, en el que participaron 140 niños, en su mayoría en las actividades de VimiDeporte y VimiAstronomía, y 22 en las de VimiAventura. Durante dos semanas los participantes combinaron actividad física, juegos y rutas por el entorno, además de acercar el conocimiento del universo y nociones alrededor del eclipse solar del 12 de agosto. 

 

A través de VimiAstronomía, los más pequeños descubrieron cómo se produce este fenómeno astronómico, aprendieron a observarlo con seguridad y elaboraron proyectores estenopeicos con material de reciclaje, realizando prácticas de observación indirecta del Sol. Esta temática estuvo presente, de manera transversal, en el conjunto de las actividades del campamento.

Además, en el aula Cemit de la Casa de Cultura, una decena de niños se acercaron a la informática, con actividades prácticas acordes a su edad.      

La concejala de Igualdade, María José Pose, destacó durante el acto de clausura que los campamentos del Vimiverán son un servicio fundamental para la conciliación de las familias. 

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