Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Cambeda ‘compite’ en sus fiestas de San Fins, con la romería de Cabana de Bergantiños

El día grande de la celebración será el sábado 1 de agosto

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/07/2026 20:51
Participantes en las actividades de San Fins de Cambeda
Participantes en las actividades de San Fins de Cambeda
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Costa da Morte se prepara para una de las grandes romerías del verano, San Fins do Castro, en Cabana de Bergantiños, que se celebrará el próximo sábado 1 de agosto. El Santo da Pólvora y el Berro Seco son las principales señas de identidad de la celebración, que un año más congregará a cientos de romeros. 

El mismo día en la parroquia vimiancesa de Cambeda también se celebra una de sus fiestas grandes, San Fins, que, en términos más modestos compiten con la romería cabanesa, declarada Festa de Interese Turístico. Los vecinos de Cambeda honran a su santo el mismo día en la ermita del lugar, donde se celebrará la misa solemne a las 13.00, pasarrúas con la charanga O Rumbo de Sardiñeiro, sesión vermú con el grupo Eric Hidalgo Prime, y, por la tarde, el tradicional ‘tiro da corda’ entre solteros y casados.

 La verbena correrá a cargo de Eric Hidlago y dj Save. El domingo 2 de agosto continúa la fiesta en el mismo lugar con misa solemne a las 13.00 horas, sesión vermú con el trío Alborada, y por la noche, verbena con Alborada y dj Javi Solla. El domingo ya hubo una Andaina por la zona como adelanto a los festejos. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Participantes en las actividades de San Fins de Cambeda

Cambeda ‘compite’ en sus fiestas de San Fins, con la romería de Cabana de Bergantiños
Redacción
Ráfaga puso a bailar a Carballo durante el San Xoán

Vimianzo calienta motores para las celebraciones del verano, que arrancan el 4 de agosto con las ‘prefestas’
Redacción
Una de las actividades más esperadas será la fiesta de la espuma

Vimianzo celebrará el Día do Neno con una fiesta de la espuma, hinchables y animación musical
Redacción
La artista Luz Casal

Luz Casal será 'Filla Adoptiva de Camariñas' a partir de este miércoles
Redacción