Cambeda ‘compite’ en sus fiestas de San Fins, con la romería de Cabana de Bergantiños

Participantes en las actividades de San Fins de Cambeda EC

La Costa da Morte se prepara para una de las grandes romerías del verano, San Fins do Castro, en Cabana de Bergantiños, que se celebrará el próximo sábado 1 de agosto. El Santo da Pólvora y el Berro Seco son las principales señas de identidad de la celebración, que un año más congregará a cientos de romeros.

El mismo día en la parroquia vimiancesa de Cambeda también se celebra una de sus fiestas grandes, San Fins, que, en términos más modestos compiten con la romería cabanesa, declarada Festa de Interese Turístico. Los vecinos de Cambeda honran a su santo el mismo día en la ermita del lugar, donde se celebrará la misa solemne a las 13.00, pasarrúas con la charanga O Rumbo de Sardiñeiro, sesión vermú con el grupo Eric Hidalgo Prime, y, por la tarde, el tradicional ‘tiro da corda’ entre solteros y casados.

La verbena correrá a cargo de Eric Hidlago y dj Save. El domingo 2 de agosto continúa la fiesta en el mismo lugar con misa solemne a las 13.00 horas, sesión vermú con el trío Alborada, y por la noche, verbena con Alborada y dj Javi Solla. El domingo ya hubo una Andaina por la zona como adelanto a los festejos.